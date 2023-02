Crolla la porta a scuola, 11enne ferito 

Quello che non ti aspetti succede all’ultima ora di una normale mattina di lezioni alla scuola media Bellavista, in via Is Pardinas. Francesco 11 anni, chiede di poter uscire per andare in bagno. Il professore gli da l’ok, ma una volta arrivato, all’improvviso la porta dei servizi igienici riservati agli studenti, gli cade in testa. Il ragazzo chiede aiuto, si sente strano. La scuola chiama l’ambulanza e la mamma. Il ricordo di questa brutta vicenda sono un bernoccolo, la visita in ospedale e tre giorni di riposo assoluto per un leggero trauma cranico.

Il malore

«Grazie a Dio adesso mio figlio sta meglio», denuncia Rosalba, mamma del ragazzino, «ma ci siamo davvero spaventati. Chi mai può pensare che vai in bagno e ti cade la porta in testa? I professori ci hanno detto che avevano segnalato che era rotta ma che ancora non era stata riparata. Lui era solo in bagno e gli è finita addosso. Subito dopo gli girava la testa e aveva nausea. Adesso ha un bel bernoccolo ma per fortuna è andata bene». Il racconto di quanto è successo, lo ha affidato anche ai social ricevendo decine di messaggi di solidarietà e di indignazione.

L’appello

«Mio figlio frequenta la prima della scuola media Bellavista», scrive la mamma rivolgendo un appello al sindaco Graziano Milia. «Mentre ero a lavoro mi chiamano da scuola per dirmi che una porta del bagno era caduta in testa a mio figlio, che non era successo niente di grave e che per sicurezza avevano chiamato l’ambulanza». Detto questo aggiunge: «Non si può capire l’ansia e il malessere che ho provato in quel momento. Sono corsa a scuola pensando: ma come può essere possibile che gli sia caduta la porta in testa? Quando sono arrivata ho trovato Francesco spaventato. Aveva dolore alla testa, alle gambe e aveva dei capogiri». L’ambulanza è arrivata subito: «Il medico dopo che ha fatto tutti i controlli mi ha rassicurato dicendomi che nonostante la brutta botta, il bernoccolo, lo spavento e il male alla testa non riscontrava niente di grave. Francesco ha anche un bel livido alla gamba».