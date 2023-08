Crolla la montagna, tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata sulla provinciale 11, all’altezza del bivio per Busachi. Nel cuore della notte grossi massi, alberi, terra e arbusti sono precipitati dal costone, invadendo la carreggiata. Altri sono a forte rischio di distacco e il pericolo altissimo rimane.

La paura

Un vero miracolo che sia accaduto a notte fonda in quella che è una strada solitamente molto trafficata. E lo è stata ancora di più domenica quando nel borgo del Barigadu si sono riversate centinaia di persone da tutta l’Isola per assistere alla sagra de su succu e alla riproposizione dell’antico matrimonio busachese. Poteva essere davvero una strage. Ma ora, oltre i disagi soprattutto della giornata di ieri (la strada è stata riaperta ad una sola corsia di marcia), resta altissima la preoccupazione che quanto accaduto possa ripetersi, per questo il sindaco Giovanni Orrù invoca con la Provincia interventi urgenti.

L’allarme

Erano circa mezzanotte e mezza quando al centralino dei vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento al chilometro 41 della Sp 11. Sul posto poco prima dell’una, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Abbasanta. Hanno constatato che la strada era completamente invasa a alberi, arbusti, terra e alcuni grossi massi, franati dal costone sovrastante. Rimossa parte dei detriti per poter transitare con i mezzi di soccorso, da una attenta verifica è emerso che alcuni grossi massi si trovano in condizioni di precaria stabilità e quindi a rischio di distacco e caduta. Inevitabile a quel punto chiudere la carreggiata nel tratto compreso tra il ponte sul lago Omodeo ed il bivio per Busachi.

Il Comune

Ieri oltre al primo cittadino è intervenuto anche il personale della Provincia e, nuovamente, carabinieri. Le operazioni dei Vigili del fuoco si sono protratte sino alle prime luci dell'alba. Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano smottamenti importanti, mettendo a serio rischio le tante persone che ogni giorno vi transitano. «Purtroppo non è la prima volta che si verificano crolli – spiega il sindaco Giovanni Orrù – . Si tratta di una zona ad alto rischio frane nella quale occorre intervenire con urgenza. Chiediamo alla Provincia di attivarsi immediatamente. Questa strada è importante, collega Busachi ed Ula Tirso a Ghilarza e non è l’unica che necessita di interventi urgenti per la messa in sicurezza». L’elenco infatti si allunga. La Sp 71 Busachi-Samugheo riaperta al traffico non da tantissimo, «necessita di altri interventi urgenti per rischio frane», precisa Orrù. Nell’elenco anche la situazione della strada rivierasca che costeggia il fiume e della Sp 62, dall’incrocio di Ula Tirso sino a Busachi.

RIPRODUZIONE RISERVATA