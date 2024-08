Crolla la differenziata, il Comune corre ai ripari 

Da anni l’indice della raccolta differenziata a Domusnovas è precipitato sotto il 70 per cento e non accenna a rialzarsi. Una media di certo non virtuosa che non permette al Comune di incassare le premialità regionali e, al contrario, espone al gli utenti ai rincari delle bollette per via degli aumenti dei costi di conferimento del secco al Tecnocasic.

Decisa ad invertire il trend negativo l’amministrazione comunale cambia il calendario di conferimento del secco anticipando una delle novità del tanto atteso nuovo bando pluriennale della raccolta rifiuti. Dal 2 settembre si ridurranno ad uno alla settimana (il venerdì) i passaggi della Teknoservice per il secco. Scompare in pratica il ritiro del lunedì ma viene confermato per i lunedì e venerdì il ritiro dei panni negli appositi sacchi in dotazione (chi ne ha necessità deve iscriversi in Municipio). «La nostra produzione del residuo secco - afferma Maria Elena Lusci, assessora all’Igiene ambientale - è a dir poco eccessiva e i costi di conferimento sono aumentati. Mi appello alla popolazione: dobbiamo essere più virtuosi, non possiamo restare in questi standard». Come compensazione in virtù dei minori passaggi della Teknoservice si valuta un aumento dei cassoni in ecocentro o l’installazione di una isola ecologica in centro soprattutto a beneficio di bar, pizzerie e ristoranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA