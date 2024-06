Crolla il tetto di un edificio, quattro famiglie senza casa 

Un edificio inagibile, quattro nuclei familiari senza un tetto e una situazione che fortunatamente non si trasformata in un disastro per le persone: è il bilancio del crollo di ieri mattina in un edificio ex Iacp di Tempio. È successo tutto prima delle 12, le persone che erano in una palazzina di via Fratelli Rosselli hanno lanciato l'allarme chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Una parte del tetto dell’immobile ha ceduto e sulla parte superiore dell’edificio si è aperta una voragine. Le persone che vivono all'ultimo piano della palazzina hanno rischiato grosso, ma il soffitto delle stanze, nel settore della casa sotto la parte crollata, ha retto al peso del materiale. Nessuno si è fatto male, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tempio, arrivati immediatamente in via Rosselli, hanno fatto uscire tutti dall’immobile, lo sgombero è stato immediato. Hanno lasciato la palazzina una pensionata con disabilità, una coppia di anziani, un uomo che vive solo in uno degli appartamenti e un altro nucleo familiari. Per i Vigili del Fuoco non ci sono più le condizioni per utilizzare l’edificio, che appare lesionato in più punti. Il Comune di Tempio sta provvedendo a trovare una sistemazione per tutte le persone rimaste senza una casa. L’immobile è in parte di proprietà privata, in parte di Area. È stata fatta una segnalazione alla Procura sulla vicenda.

