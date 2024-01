Crolla il solaio, ferita una donna 

Un’alba di terrore, per una tragedia solo sfiorata. Una donna, Elena Pintori, 73 anni, casalinga, è rimasta ferita ed è stata ricoverata all'ospedale di Nuoro. Non è in pericolo di vita. Era assieme al marito Sebastiano Zedda, 76 anni, quando il soffitto della camera da letto è crollato sopra di loro. Lui è rimasto illeso.

Il dramma

L'incidente ieri mattina poco prima delle sette e mezzo, nella abitazione nella centralissima via Mazzini, la strada più lunga di Macomer, a ridosso del centro storico e poco distante dalla vallata di S'Adde. Forse infiltrazioni d'acqua, forse la mancata manutenzione di un edificio vivevano tre persone (moglie, marito e Luca, il giovane figlio, che dormiva ignaro in un'altra stanza).

Una abitazione, secondo le indiscrezioni, al limite dell'agibilità. I due pensionati non avrebbero sentito nessun scricchiolio, prima del crollo. Tutto sarebbe avvenuto all'improvviso, sorprendendo i due a letto. I due probabilmente si stavano preparando ad alzarsi dal letto. Poi il soffitto ha ceduto di colpo, seppellendo di macerie la povera donna, che ha riportato diverse ferite al capo e in diverse parti del corpo. Subito è scattato l'allarme.

Soccorsi

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna, la quale appariva fortemente scossa, ma vigile. È stata subito caricata sull'ambulanza e ricoverata col codice rosso preventivo nel pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Macomer, che hanno provveduto ad isolare l'edificio e a mettere al sicuro le persone. Hanno quindi dichiarato inagibile l'intero edificio, che è stato transennato. Sono subito arrivati anche gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Alessandro Corrias, che hanno subito avviato delle indagini per accertare eventuali responsabilità. Presente sul posto anche il sindaco di Macomer, Riccardo Uda. «Per fortuna non c'è stata nessuna vittima – ha detto a caldo il sindaco – speriamo che la donna rimasta ferita possa tornare presto a Macomer». Il sindaco, con i responsabili dei Servizi sociali del Comune hanno avanzato la possibilità di trovare un alloggio alternativo alla famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA