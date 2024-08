Crolla il solaio dell’abitazione, anziana finisce all’ospedale 

Brutta avventura domestica, ieri mattina, per una donna a Cargeghe. La 67enne si trovava nella propria abitazione di via Roma al primo piano quando, intorno alle 10.30, il solaio è crollato travolgendola di sotto. Il cedimento è stato improvviso sorprendendo la donna che, secondo alcune informazioni, si trovava nella casa per raccogliere alcuni oggetti e invece è finita soccorsa e poi all’ospedale. Per via delle lesioni e di quanto accaduto che, in un primo momento, avevano fatto pensare al peggio, anche perché l’anziana è stata rinvenuta sotto le macerie dalle prime persone accorse sul posto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del capoluogo turritano che hanno potuto verificare come la signora, per quanto ferita, apparisse comunque presente a se stessa. Subito dopo è giunta anche una équipe del 118 che, dopo una prima visita, ha deciso di comunicare il codice rosso alla centrale vista la dinamica dell’episodio accaduto. Il personale sanitario ha poi trasportato la donna di 67 anni al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, riscontrando però che, per fortuna, le sue condizioni psico-fisiche non destavano particolare preoccupazione. Nella palazzina di via Roma, per gli accertamenti del caso, erano presenti i carabinieri così da valutare le cause dell’improvviso crollo.

RIPRODUZIONE RISERVATA