Crolla il solaio, casa di riposo chiusa 

Nessun ferito, ma tanto spavento nella casa di riposo di Macomer che è stata chiusa. Ieri notte è crollato il solaio nella sala mensa di viale Nenni, edificio che ospita 21 tra anziani e disabili, immerso nell’oasi verde della ex pineta Albano. Il crollo è avvenuto attorno alle 3, quando tutti dormivano. Poteva essere una tragedia. Nessun ferito per fortuna, anche se la situazione alla casa di riposo è gravissima tanto che i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, ne hanno disposto la chiusura immediata. Il sindaco, Riccardo Uda, con una ordinanza, ha quindi imposto lo sgombero dell’edificio col trasferimento di 17 ospiti in altre strutture certificate del territorio. Bosa, Seneghe, Tresnuraghes, Bonorva, Silanus e Borore. Altri quattro ospiti sono tornati nelle loro famiglie.

Sopralluogo

I vigili del fuoco, ieri mattina, hanno rimosso le parti in pericolo imminente di distacco e messo in sicurezza la zona. Operazione eseguita con la presenza di un loro funzionario e dei tecnici comunali. «Il crollo avvenuto ha imposto la chiusura della struttura e il suo sgombero - dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaco e assessora ai Servizi sociali -. L’amministrazione comunale si è mossa subito per trovare una soluzione che garantisse la migliore sistemazione di ciascun ospite della struttura. La sistemazione è avvenuta nell’arco della giornata».

Accertamenti

Sul crollo del solaio nel refettorio sono in fase di accertamento le cause. Il cedimento del cemento, ormai fatiscente, sarebbe da ricercare nelle infiltrazioni d’acqua che si sono verificate negli anni passati. Nonostante gli interventi di manutenzione, l’umidità col tempo ha arrugginito il ferro, causando il crollo. A dare l’allarme sono stati gli addetti notturni della cooperativa Oltrans Service che gestisce la struttura. Immediatamente quell’ala dell’edificio, tutta su un piano realizzato dal Comune diversi anni fa, è stata subito evacuata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli amministratori comunali e i tecnici del Comune. L’edificio necessita di una manutenzione straordinaria, che richiede tanto tempo e risorse economiche. La struttura venne chiusa anche nel 2011, per cause legate alla staticità dell’edificio. In quella circostanza, dopo l’intervento di manutenzione, tutti gli ospiti sono rientrati nell’edificio.

RIPRODUZIONE RISERVATA