Crolla il soffitto, tragedia sfiorata 

«I bambini erano in bagno dieci minuti prima del crollo: se si fossero attardati sarebbe accaduta una tragedia». Viale della Libertà, frazione di Bacu Abis, il famigerato rione segnato da profondi dissesti geologici (e difatti Area ha già speso 6 milioni per costruire nuove abitazioni), ha nuovamente presentato il conto e stavolta per puro caso non è successo il dramma: nell’appartamento di una delle palazzine di Area ancora da ristrutturare e in cui vivono in affitto Fabrizio Porceddu, la moglie Claudia Delugas e i loro due bambini, tre notti fa è venuto giù di colpo il soffitto del bagno. Non frammenti di calcinacci, ma pezzi di intonaco e di pignatte. L’abitazione è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. E la famiglia è stata evacuata. Al momento non è stata trovata soluzione: i Porceddu-Delugas (in affitto in viale della Libertà dal 2009) sono da quattro giorni distribuiti fra parenti e amici. Una situazione di disagio di cui per ora non si scorge la fine.

La paura

«Siamo ancora terrorizzati e disperati ma anche adirati per la lentezza con cui questa vicenda viene affrontata – sottolinea Claudia Delugas – erano mesi che segnalavamo crepe ai muri, infiltrazioni, cedimenti e Area ha compiuto perizie di cui l’ultima circa un mese fa, ma tre notti fa è stato terribile: dieci minuti dopo che i bambini sono usciti dal bagno abbiamo sentito un boato: è venuto giù il soffitto». Allertati i vigili del fuoco, è stata inizialmente stabilita l’inagibilità poi estesa da Area a tutto l’appartamento. Area ha fatto puntellare tutto l’alloggio e disposto lo sgombero della famiglia. <Viviamo in un limbo da 4 giorni e con due bambini: salta fuori che Area avrebbe una trentina di alloggi vuoti in città e nel frattempo ci domandiamo chi si occupi di noi. Tacciono i servizi sociali, abbiamo rapporti con un paio di amministratori comunali che hanno preso a cuore la nostra disperazione benché esuli dalle loro competenze specifiche: chissà quanto dovremo vivere da accampati». È stata la famiglia a girare al Comune la relazione dei vigili del fuoco e il documento di sgombero di Area.

Il comitato

La palazzina dove è avvenuto il crollo è vicina ai sei edifici che Area (dopo aver demolito quelli pericolanti) ha costruito ex novo per risolvere il caso dei cedimenti geologici nel viale. Giuseppe Meletti, presidente del comitato che combatte per risolvere il problema, dinanzi a questo nuovo crollo tradisce sconforto: «Intanto cercheremo di capire come aiutare la famiglia, ma la verità è che questo è una sorta di terremoto lento: bisognava avere il coraggio tanti anni fa di affrontare la questione dell’intero rione, non solo per alcune parti». Il sindaco Pietro Morittu anticipa che «il Comune si sta occupando della vicenda: sono aperte le interlocuzione con Area sul tema alloggi che è molto impegnativo: possibile che entro fine anno ci consegneranno un paio di appartamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA