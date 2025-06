Crolla il soffitto nell’ambulatorio 

Un boato fortissimo, il crollo del controsoffitto e poi l’acqua che scorre dal tetto. È accaduto qualche giorno negli studi medici comunali di Gonnosfanadiga dove, per fortuna, non c’era nessuno. Sono passati solo due giorni da quando i pazienti delle dottoresse Silvia Sanna e Giulia Matta hanno trovato la porta chiusa nell’ambulatorio del centro della salute in via Mercato, sulla porta solo un cartello: «A causa di un cedimento strutturale dello stabile gli ambulatori delle dottoresse rimarranno chiusi fino a quando non verrà garantita la sicurezza dello stesso». Nessun’altra notizia per i pazienti delle due dottoresse preoccupati per le loro cure.

Il sindaco

Quello che è successo nello stabile di via Mercato è stato spiegato nello specifico dal sindaco Andrea Floris: «Con le piogge ci sono state delle infiltrazioni d’acqua che si sono accumulate nel sottotetto e hanno determinato danni nella controsoffittatura. Purtroppo sono danni visibili solo dopo che si verificano». Nella sala d’attesa del centro il cedimento ha mostrato degli ulteriori problemi legati sia al tetto sia ad altre parti della sala: «L’acqua filtrata ha allagato una parte della sala d’attesa e ha messo in evidenza la necessità di impermeabilizzare il tetto». Già ieri in via Mercato due operai comunali stavano verificando la situazione ma non si sa per quanto tempo la struttura sarà inagibile: «Ci stiamo muovendo, le operazioni di ripristino dovrebbero iniziare nel più breve tempo possibile ,ma non posso dare una data certa. Nel frattempo, d’accordo con l’Asl e con i medici, verrà comunque fornita assistenza con la reperibilità telefonica e via mail si potranno avere le prescrizioni».

Le reazioni

Una situazione che fa infuriare i pazienti che sui social danno sfogo alle loro paure e alla frustrazione. «Se dovessero prolungarsi i tempi a turno potremmo utilizzare tutti i locali degli ambulatori Asap», conclude il sindaco. Dalla minoranza interviene sulla questione Sisinnio Zanda: «Mi sembra assurdo, non succede di colpo una cosa di questo tipo, qualche segnale ci sarà stato e qualcuno si sarebbe dovuto interessare. Anche nell’ultimo consiglio comunale si sono applicate cifre di avanzo d’amministrazione per cose utili ma non indispensabili come queste. La salute dei cittadini dovrebbe essere prioritaria, poi si può pensare al resto».

