Crolla il soffitto del ristorante: trenta feriti, cinque sono gravi 

Pistoia. Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è crollato: cinque persone in codice rosso sono state portate negli ospedali. Inizialmente il bilancio dei feriti, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, era di 64 persone ma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha precisato: «Sono in contatto diretto con i nostri ospedali e sanitari che stanno dando il massimo. La situazione al momento, 30 feriti di cui cinque gravi: due persone in codice rosso all'ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia».

RIPRODUZIONE RISERVATA