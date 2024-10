Crolla il muro di cinta di un terreno in via Verga 

Durante la notte un’ampia parte di un muro di recinzione di un terreno in via Verga, a Guspini, è crollato. Ieri mattina alcune persone che passavano a piedi hanno notato i cumuli di macerie che ostruivano metà della carreggiata. Fortunatamente il crollo non ha causato danni alle persone o alle auto e neppure intralciato il passaggio dei mezzi della Tecnko service che esegue il ritiro dei rifiuti solidi urbani.

La strada dove è avvenuto il crollo è molto frequentata poiché conduce all’ecocentro comunale. Il primo a lanciare l’allarme è stato un signore che di buon mattino andava a piedi al suo orto, poco fuori dal centro abitato. Il proprietario del terreno Claudio Nocco, gestore di una macelleria e autotrasportatore di animali, già dalle prime ore del mattino è stato informato di quanto accaduto e ha provveduto alla segnalazione del pericolo con transenne e segnali di pericolo: «Ho già chiesto l’intervento a una ditta per lo sgombero delle macerie, dovrebbe intervenire in mattinata con una pala meccanica per liberare la parte della carreggiata occupata dai blocchetti di cemento. Sarebbe di aiuto alle operazioni di sgombero, se non ci fossero auto in sosta lungo il tratto interessato dal crollo».

