Crolla il controsoffitto della sacrestia: danni ma nessun ferito 

Per fortuna al momento del crollo, avvenuto durante la notte, nella sacrestia non c’era nessuno. Così il cedimento di una parte del controsoffitto nella stanza della chiesa di San Bartolomeo non ha avuto gravissime conseguenze: la presenza dei grossi pezzi della copertura finiti sul pavimento è stata scoperta ieri mattina. Il cedimento è avvenuto mentre la chiesa era chiusa. Il parroco, padre Antonio Sconamila, ha avvisato subito i vigili del fuoco che hanno effettuato l’intervento per mettere in sicurezza la stanza in attesa dei lavori per il ripristino del controsoffitto. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato il crollo e se ci siano altre parti ritenute a rischio cedimento.

La presenza dei mezzi dei vigili del fuoco non è sfuggita a chi ieri mattina è passato in piazza San Bartolomeo, proprio davanti alla chiesa. Chi ha scoperto il crollo ha subito dato l’allarme. Per fortuna quando una parte del soffitto è venuto giù, finendo sul pavimento della sacrestia, non c’era nessuno: altrimenti le conseguenze potevano essere molto gravi. Anche perché la parte coinvolta nel cedimento era abbastanza larga. I vigili del fuoco hanno effettuato l’intervento, facendo cadere il resto del controsoffitto oramai danneggiato. Non ci sarebbero ulteriori problemi ma ora sarà necessaria una manutenzione urgente per poter permettere alla parrocchia di San Bartolomeo di avere nuovamente a disposizione la sacrestia. (m. v.)

