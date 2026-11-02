Crolla grosso albero, scattano i controlli 

Era lì da tanti anni, ma l’ultimo acquazzone e il vento sono stati fatali per un albero in piazza Caduti di Nassirya a Sestu, crollato nella notte di domenica. Per fortuna in quel momento nessuno stava passando lì sotto.

«Il cedimento del carrubo si è verificato a causa del forte vento. La ditta del verde incaricata è intervenuta tempestivamente ed ha provveduto alla rimozione dell'albero e alla messa in sicurezza dell’area», spiega l’assessora al Verde pubblico Roberta Recchia, «inoltre sono state attuate ulteriori verifiche sul patrimonio arboreo cittadino, nel corso delle quali è stato individuato un ramo che presentava condizioni di potenziale pericolo in piazza della Libertà, e per prevenire possibili rischi è stata messa in sicurezza l’area per procedere alla rimozione». In piazza Gandhi il 10 ottobre, un grosso ramo di un albero era caduto sui giochi per bambini in quel momento deserti.

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