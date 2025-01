Crolla a terra, paura per Bentancur 

Paura ieri sera per l’uruguaiano Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool, semifinale d’andata della coppa di Lega inglese (finita 1-0). Il centrocampista è crollato a terra nell’area avversaria come se avesse perso i sensi. L’arbitro ha fermato la gara e i soccorritori hanno portato fuori campo il giocatore utilizzando anche la maschera d’ossigeno. Poi Bentancur ha fatto cenno col pollice in su e la sfida è ripresa. Il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti.

L’episodio ha ricordato quanto accaduto a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina collassato il primo dicembre nel match con l’Inter. Proprio il giovane giocatore viola, costretto allo stop (ha un defibrillatore), ieri ha aiutato il tecnico Palladino nell’allenamento arbitrando la partitella dei compagni.

