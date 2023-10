Croissant e tramezzini solidali  

I numeri dicono molto ma non tutto. Ad esempio la Banca d’Italia nel rapporto 2023 sull’economia della Sardegna, pubblicato a giugno, scrive che il 7,8% delle famiglie vive in povertà assoluta e più del doppio ha difficoltà a racimolare il pranzo con la cena. La Caritas diocesana ribadisce che sono 527 le famiglie in città assistite nei primi nove mesi dell’anno. E altrettante si rivolgono ad altre associazioni cittadine.

Il sommerso

A questo mondo ufficiale si aggiunge purtroppo il sommerso, non censibile: sono i nuovi indigenti che non rientrano nei canali istituzionali di sostegno e si affidano a nuove forme di aiuto anche per mangiare. Sono pensionati, persone con un impiego non stabile che un reddito ce l’hanno, ma che non basta più. Difficilmente frequentano la mensa della carità, non sono seguiti dai Servizi sociali del Comune. E neppure frequentano l’emporio della solidarietà che in città riempie il carrello della spesa a circa ottanta nuclei familiari.

A fine serata, però, in numero sempre maggiore si presentano davanti al bancone dei bar chiedendo di poter portare via qualche pizzetta, tramezzino o croissant invenduto e diversamente destinato al cestino dell’umido.

I commenti

«Da noi sta capitando sempre più spesso – sottolinea Alessandro Nonnis, titolare del Cafè Tharros nell’omonima piazza – Sono persone che chiedono a fine serata se è possibile portare a casa le paste invendute. E noi le diamo volentieri, paste e pizzette, anche perché altrimenti non sappiamo che farne visto che il giorno dopo proponiamo ovviamente prodotti freschi. Capita praticamente tutte le sere, e sarebbe bello se si creasse una vera “rete” solidale che aiuti tutte queste persone».

Sulla stesa linea Luca Camedda, che da un anno aiuta la mamma nella gestione del bar Duomo. «Anche da noi sta capitando sempre più spesso e devo dire la verità: ci riempie il cuore aiutare chi ha bisogno. Le porte del nostro bar sono sempre aperte a queste richieste dalle 20 in poi e siamo ben felici di dare gratis paste, pizzette e anche tramezzini».

Le proposte

Un aiuto concreto a chi ha necessità, a chi ha bisogno di mettere a tavola il cibo e non ha, per mille motivi, aiuti dai canali ufficiali, arriva anche dal bar Mia cafè di via Dritta. «Sta capitando sempre più frequentemente e noi siamo davvero contenti di aiutare chi ha necessità – commenta la titolare, Irma Nateri – Inizialmente davamo a fine serata le paste ai nostri clienti come gesto di cortesia, adesso possiamo offrirle a chi ha bisogno».

Anche al bar Illy di via Tirso sono ben lieti di aiutare chi ha necessità. «Sarebbe bello se si creasse una rete stabile di solidarietà, il solo pensiero di gettare nella spazzatura alimenti freschi fa male. Perché, allora, non prevedere una “raccolta” quotidiana nei bar che vogliono aderire all’iniziativa? L’invenduto potrebbe essere consegnato ai volontari: in questo modo si eviterebbe lo spreco e soprattutto si darebbe una mano concreta a chi ne ha più bisogno».

