Crocieristi, uno su tre torna in città 

Solo a Cagliari 550mila sbarchi di turisti dalle navi da crociera nel 2024, e il dato regionale è di 680mila. Ma se proprio si ha voglia di sorridere, basta sentire Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna: «È lecito quest’anno sperare in seicentomila al porto di Cagliari e in un totale sardo di 750mila. I primi segnali ci sono», commenta nel porto che ieri ha ospitato una nave da crociera piccola che si chiama “Le Dumont d’Urville”, attraccata alle 7.30 al Molo Rinascita e ripartita all’ora di pranzo.

Facciamo i conti

Che cosa resta alla città? Un tempo i commercianti del centro storico, particolarmente della Marina, si lamentavano: «Poco o niente». Ma la litania è finita, per due motivi: il primo è che quel poco di vendite in più, con questi chiari di luna, è una benedizione, mentre il secondo salta meno agli occhi e ha un nome inglese. Si chiamano repeater , nel senso di persone che - appunto - ripetono. Che cosa? «La visita a Cagliari e alla Sardegna», chiarisce Deiana, «sono persone che hanno conosciuto la città grazie alla breve sosta della loro nave da crociera e decidono di farvi ritorno per trascorrere alcuni giorni». E siccome a tornare sul luogo dello scalo si calcola che sia all’incirca un turista su tre, secondo l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, bisogna guardare alle crociere come «a una vetrina del Capoluogo. E a guadagnarci sono in tanti», chiarisce.

Guadagna il sistema

Difficile calcolare l’indotto delle crociere e tradurlo in una cifra, espressa ovviamente in euro: i soggetti coinvolti nel business sono tanti e aggregare i dati per “misurare” il fenomeno non è semplice. Emanuele Frongia, titolare di ristoranti e presidente della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) della Confcommercio provinciale, è comunque sicuro che un ritorno economico non trascurabile ci sia, grazie a questo andirivieni di navi da crociera. «Quando sappiamo che ne arriva una, e nella bella stagione accade di continuo, cerchiamo di essere reattivi con le offerte commerciali e, se la nave si trattiene fino al pomeriggio inoltrato, di attrarre i croceristi anche per il pranzo. Tra ristoratori e commercianti ci inviamo i messaggi per annunciare l’arrivo della prossima nave, anche se sappiamo che non porterà giganteschi affari. Ma comunque ne porterà». E dà ragione a Deiana sui repeater : «Molti clienti dei ristoranti dicono di aver conosciuto la città grazie a una crociera e di essere tornati perché l’avevano apprezzata durante la breve sosta». E se gli arrivi sono cinquecentomila l’anno, i croceristi che poi tornano per conto proprio sono oltre 150mila. L’Autorità sorride di fronte alle voci secondo le quali la presenza di navi militari al porto avrebbe fatto sloggiare le navi da crociera: «Infatti ieri ce n’era una, è una voce priva di senso».

Il ricco indotto

L’attracco porta soldi a tanti: piloti, rimorchiatori, agenzie marittime, personale portuale, servizi per la nave e tutto ciò che è legato alla navigazione. E poi, accennava in precedenza l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, c’è il vastissimo indotto: «Comprende ristorazione e consumazioni al bar, certo», premette Massimo Deiana, «ma si somma tanto altro. Per fare solo qualche esempio, ci sono i pullman per condurre i croceristi a fare le escursioni, e a volte sono cinquanta mezzi in un solo giorno. Quindi lavorano anche le guide turistiche e gli autisti, si staccano migliaia di biglietti nei musei e nei siti archeologici, e si devono sommare a tutto questo le vendite realizzate dai negozi del centro storico», fa notare Deiana, che conclude: «Non possiamo fare una previsione di quanti croceristi vedranno Cagliari durante l’estate: le navi sono più o meno piene, quindi il bilancio lo faremo alla fine. Ma siamo sicuri che non sarà affatto deludente».

