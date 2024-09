Crocieristi, numeri mai così alti 

Così tanti non sono mai stati, neanche nell’anno boom per il settore in città, il 2019. A fine settembre sono già gli stessi passeggeri arrivati in tutto il 2023, cioè, poco più di 374mila sbarcati dalle 103 navi, comprese le due di oggi in porto. A fine anno, invece, dicono le stime, potrebbero essere almeno mezzo milione (650mila in tutta l’Isola). Il settore delle crociere vola in via Roma, spinto soprattutto da «una città che garantisce tanti servizi e offre le bellezze naturalistiche di un luogo di mare insieme a quelle di una città culturale», spiega l’assessora al Turismo e alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «Tracciare un bilancio, oggi, è ancora prematuro ma di certo un settembre così», con almeno uno scalo giornaliero, spesso due come oggi, «e, in generale, un anno così non si era mai visto», gongola il presidente dell’Autorità del sistema portuale Mare di Sardegna Massimo Deiana.

Il fascino

Il fascino della crociera continua a spingere il settore favorito anche da un rapporto qualità-prezzo oggettivamente buono e dalle promozioni che si rivolgono alle famiglie. E Cagliari, con il suo clima, un porto dentro la città che permette ai passeggeri di scegliere trascorrere la giornata in autonomia nei musei o in giro per i monumenti o al Poetto, oppure fare un’escursione, la sua reputazione di città sicura, rappresenta una meta ormai imprescindibile per americani, europei e asiatici. Cagliari, insomma, si conferma una delle principali mete ambite dai turisti e in ambito crocieristico è tra le destinazioni preferite del Mediterraneo. «Dopo il Covid, il settore ha registrato un rimbalzo dovuto a quella voglia di riprendersi anche questo pezzo di normalità», spiega ancora il presidente dell’Autority. «Le compagnia hanno offerto prodotti accattivanti sui costi e noi abbiamo reso le infrastrutture ancora più accoglienti». Risultato: «Noi cresciamo più di altri».

Il ruolo del Comune

Se non ci fosse, però, l’amministrazione che punta decisamente sullo sviluppo del settore corcieristico, continuando a far crescere i servizi, sarebbe difficile immaginare un risultato record come quello di quest’anno. Accoglienza, mobilità e marketing (con la valorizzazione dell’offerta culturale, per esempio, ma non solo) sono le parole chiave. «Chi arriva in vacanza a Cagliari scopre una città che ha tutti i servizi che avrebbe a casa sua», porto, aeroporto, ospedali, trasporti efficienti, etc. «A questo si aggiunge la ricca offerta sotto molti punti di vista: quella storico-culturale, quella artistica, quella enogastronomica», spiega ancora l’assessora. Che poi aggiunge: «Anche se il crocierista rientra in quella categoria di turista che spende poco sul territorio», non dorme in hotel e non mangia quasi mai nei ristoranti, «ritorna, non più solo per visitarla», come accade quando fanno un giro per una mezza giornata, «ma per viverla. Ed è anche per questo che il settore è strategico per la città».

La proposta

Dunque spetta alla città il compito di essere capace di incuriosirli perché poi possano tornare per trascorrere più tempo. L’idea è quella di «una gestione ordinata e coordinata», afferma Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI e componente della commissione Turismo. «Ricalcaldo un vecchio schema del Consorzio Insieme del 2005, bisogna coinvolgere tutte le attività produttive, creando percorsi ad hoc, culturali, enogastronomici, balneari, condivisi con tutti gli operatori. Soltanto in questo modo», conclude Mannino, «cresce il settore crociere, cresce il porto e cresce la città». ( ma. mad. )

