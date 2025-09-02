Crocieristi multati sul bus, botta e risposta col Ctm 

Multati per non aver timbrato in tempo il biglietto. È successo il 5 agosto a una famiglia di crocieristi spagnoli, dopo essere saliti sul bus Poetto Express in viale Diaz. Ora denunciano un «trattamento vessatorio» e hanno mandato un reclamo al Ctm chiedendo il rimborso della multa. «Abbiamo seguito le istruzioni dell’autista per scaricare l’app Busfinder e acquistare i biglietti», dice Raúl Salas Torres, «mentre cercavamo di finire la registrazione, due controllori sono saliti e ci hanno fatti scendere in modo brusco imponendoci una multa di 159 euro. Hanno minacciato di chiamare la polizia e di trattenerci fino al pagamento. Siamo stati costretti a pagare per non perdere la crociera». I turisti si sono rivolti persino al consolato spagnolo a Roma.

Il Ctm nega che i controllori abbiano trattato male i turisti: «Come previsto dalle normative, il biglietto va comprato prima di salire e deve essere valido e attivo al momento dell’accesso sul bus. A bordo non è consentito iniziare la procedura di acquisto, ma è possibile convalidare un biglietto già acquistato tramite app Busfinder e AroundSardinia, le emettitrici automatiche e presso la rete di rivendite autorizzate. Sul Poetto Express, proprio per facilitare i turisti, si può pagare con carte elettroniche. I controllori sono agenti di Polizia amministrativa e sono professionali verso i passeggeri».

