Olbia.
02 novembre 2025 alle 00:16

Crocieristi e aerei, gli ultimi fuochi della stagione turistica 

Il weekend di festa ha acceso gli ultimi fuochi di una stagione che forse mai come quest’anno è sembrata infinita. L’arrivo di una nave da crociera all’Isola Bianca, Nautica di Msc crociere, ha riversato nel centro della città centinaia di turisti che hanno affollato i locali del centro e i negozi rimasti aperti anche nella giornata di festa (e non è scontato). Diversi bus sono invece partiti per le tradizionali escursioni giornaliere in Costa Smeralda o nell’arcipelago di La Maddalena. Clima, anche meteorologico, quasi estivo anche nelle spiagge dove diversi temerari, tra olbiesi e turisti, hanno festeggiato il giorno di Ognissanti con una nuotata. All’Isola Bianca sono attese altre due navi da crociera, il 7 e il 21 novembre prima della pausa invernale.

E si avvia ai sonnolenti ritmi di bassa stagione anche l’aeroporto Costa Smeralda dove il calendario invernale è già in vigore da domenica scorsa ma ancora registra diversi voli internazionali, ieri da Bristol, Londra, Parigi, Stoccarda, Ginevra, Salisburgo, Monaco di Baviera. Da domani restano solo i collegamenti di Volotea con Parigi e Barcellona, in Italia per Torino, Bergamo, Milano Malpensa, Venezia, Verona e Bologna oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate. Chiusi gli hotel sulla costa, resistono quelli cittadini che confidano in una buona occupazione per il concerto di Capodanno.

