Crociere, superato il mezzo milione di passeggeri 

Sono stati 540mila i croceristi sbarcati nel porto di Cagliari nel 2024. Il bilancio è stato tracciato dall’Autorità di sistema portuale “Mare di Sardegna”, che ha presentato anche il calendario degli approdi di quest’anno.

Tra Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Arbatax e Oristano nel 2025 arriveranno circa 290 navi. L’obiettivo è superare quota 700mila crocieristi e superare, dunque, i complessivi 684mila dello scorso anno.

Confermate, rispetto al 2024, tutte le principali compagnie crocieristiche, da quelle del cosiddetto “mass market” all’extralusso. In tutto, nel 2025 ci saranno 180 approdi. Tra le principali novità dell’anno, l’approdo singolo, previsto per il mese di giugno a Cagliari, della Disney Fantasy, che torna in Sardegna a distanza di 8 anni; gli scali inediti della lussuosa Explora Journeys II (gruppo Msc), sempre nel porto del capoluogo.

Come per le stagioni precedenti, con i gruppi Costa ed Msc sarà, inoltre, possibile partire da Cagliari ed Olbia per una crociera nel Mediterraneo. Un mercato, quello dedicato all’Isola, che ha consentito ad oltre 18 mila sardi, e non solo, di imbarcarsi dai due scali per una vacanza. «Ci sono tutte le premesse per sfondare il tetto dei 700 mila crocieristi e balzare avanti nella top ten della classifica nazionale», ha commentato il presidente dell’Authority Massimo Deiana. «Nelle prossime settimane contiamo di ricevere altre prenotazioni, così come proseguiremo l’attività di stimolazione del mercato, in particolare per i porti a traffico più ridotto, con primo appuntamento strategico al Seatrade Cruise Global, previsto ad aprile a Miami, durante il quale incontreremo i principali gruppi armatoriali».

