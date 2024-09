Crociere, la chance del nord-ovest 

Una programmazione strategica per lo sviluppo del segmento crocieristico nello scalo marittimo turritano e il suo impatto economico nell’ambito dei comuni della Rete metropolitana del Nord Sardegna. La strada è quella che vede allineati i sindaci delle città di Sassari, Alghero e Porto Torres indirizzati verso un Piano di marketing per il Nord Ovest, affinché lo scalo turritano e l’aeroporto della riviera del Corallo diventino la porta di accesso dell’Isola nordoccidentale. «La crescita del porto a livello crocieristico potrebbe essere un fattore determinante per lo sviluppo del turismo anche per Alghero », spiega Raimondo Cacciotto, sindaco della città catalana. «Nel momento in cui cresce lo scalo turritano – spiega - si riprogramma il futuro del porto turistico di Alghero. Le navi da crociera di grosso tonnellaggio approdano a Porto Torres, mentre Alghero si orienta su un altro segmento come quello degli yacht di grandi dimensioni».

Il percorso

L’obiettivo è rendere maggiormente attrattivo il territorio agli occhi dei visitatori. Il metodo è la forte connessione di tutti gli attori, un percorso da condividere con l’Autorità di sistema portuale perché gli investimenti infrastrutturali vengano realizzati insieme ai servizi a terra. «In quest’ottica la Rete Metropolitana, in stretta collaborazione con l’Ente Parco dell’Asinara e il Parco di Porto Conte, porta già avanti in maniera congiunta delle funzioni di carattere programmatorio e gestionale», aggiunge Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres «e l’approdo della Costa Pacifica, il 3 settembre scorso, costituisce un esempio di questo modus operandi: un’attività in linea con quelle “Azioni di sistema” attraverso le quali opererà la futura Città Metropolitana di Sassari». L’obiettivo è quello di lavorare in maniera sinergica sia in ambiti come quello crocieristico, sia sulla possibilità di garantire l’accesso unificato ai servizi. Per il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia «tra un po’ il Nord Ovest diventerà Città metropolitana e potrà contare sulle risorse necessarie per ovviare ai problemi infrastrutturali e favorire lo sviluppo di questo segmento del mercato turistico. Dall’accesso al porto all’accoglienza, tutto diventerà una logica conseguenza ora che il territorio ha la volontà di ragionare in modo congiunto».

