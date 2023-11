Crociere, il 2024 sarà l’anno del boom 

Se le previsioni per il 2024 saranno rispettate, numeri così importanti Cagliari non li avrà mai visti prima. Nemmeno nel 2017 quando Cagliari ha scoperto il boom del turismo crocieristico. L’anno prossimo, infatti, saranno oltre 500.000 i passeggeri che saliranno e scenderanno dalle 153 navi da crociera (ma potrebbero essere anche di più) che arriveranno in porto in città. Un salto in avanti rispetto a un 2023 già di per straordinario che si concluderà con numeri da capogiro: 390.000 passeggeri e 101 scali. Come accade da anni, ormai, anche nel 2024 sarà Costa a guidare il mercato crocieristico cagliaritano ma stavolta c’è da registrare il ritorno dopo tre anni di assenza della Msc che tra il 18 dicembre di quest’anno e la metà di aprile del 2024 ha già programmato 17 scali nel porto di via Roma. Un risultato frutto del lavoro della Cagliari Cruise Port, che gestisce le banchine per conto dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. «I numeri testimoniano che il settore è in crescita», spiega Raffaella Del Prete, general manager di Global Ports Italia (Cagliari cruise port fa parte del circuito). «Ci avviamo a chiudere un 2023 straordinario, e per il 2024 ci aspettiamo mezzo milione di passeggeri», aggiunge.

Il fascino

Il fascino della crociera continua a spingere il settore, favorito anche da un rapporto qualità-prezzo oggettivamente buono e dalle promozioni che si rivolgono alle famiglie. E Cagliari, con il suo clima mite anche d’inverno (ieri, per esempio, 22 gradi), un porto dentro la città che permette ai passeggeri di scegliere se visitare la città in autonomia o fare un’escursione, la sua reputazione di città sicura, rappresenta una meta ormai imprescindibile per americani, europei, asiatici. «Le previsione degli analisti per il 2023 sono state più conservative di quanto la realtà abbia poi dimostrato», dice con soddisfazione Massimo Deiana, presidente dell’Adsp Mare di Sardegna. «E l’anno prossimo sono attesi numeri record», aggiunge.

Il boom

Vediamoli, quindi, i numeri nel dettaglio: per la prima volta dopo diversi anni la stagione crocieristica 2024 andrà avanti per dodici mesi. La prima (delle 153) grande nave in porto è attesa già il primo gennaio; saranno 32 le compagnie che porteranno i passeggeri a Cagliari (+57% rispetto al 2023), come detto, mezzo milione i passeggeri attesi, e saranno ben 21 (+250% rispetto al 2023) le compagnie che per la prima volta arriveranno a Cagliari. Altro dato: nell’anno in corso, in via Roma per 10 volte si sono viste due grandi navi attraccate contemporaneamente, nel 2024 i “doppi approdi” già programmati sono ben 24.

Il ritorno di Msc

La grande novità sarà il ritorno di Msc, la compagnia scappata da Cagliari durante l’emergenza sanitaria (per un sistema di regole anti-Covid considerato troppo rigido) quando governava il mercato cittadino con 40 scali ogni anno: il primo approdo è fissato per il 18 dicembre di quest’anno, il secondo per il giorno di Natale. E così via per ben diciassette volte fino ad aprile 2024. «Daremo a Msc», afferma l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, «l'accoglienza che merita, organizzando una “festa” con balli e suoni tipici sardi. Ma il nostro impegno vale per tutto il settore: Cagliari crede molto nel turismo crocieristico». D’altronde, quando i passeggeri scendono dalla nave e visitano la città mettono mano al portafoglio e lasciano in media per un giorno di visita 70 euro (pro-capite). Anche per questo motivo, dunque, conclude Sorgia, «continuiamo a lavorare al massimo per garantire tutta l’ospitalità della città».

