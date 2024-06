Crociere, domenica record 

La rotta è per tutte il Mediterraneo occidentale, con tappe nelle località balneari più suggestive, e ieri mattina la Seven Seas Voyager proveniente da Civitavecchia, la Amazara Pursuit da Bonifacio e l'Orchestra MSC da Minorca, si sono incrociate nelle banchine dell'Isola Bianca. Le tre navi da crociera hanno attraccato contemporaneamente al porto di Olbia, facendo sbarcare circa quattromila ospiti americani, inglesi, francesi e italiani che hanno affollato le vie del centro città fino al tardo pomeriggio, con una puntata per le escursioni in Costa Smeralda, nell'arcipelago di La Maddalena, tra i vigneti e le cantine galluresi e i siti archeologici del territorio.

Porto affollato

Non capitava da sedici anni di vedere una così alta concentrazione di hotel del mare, che svettano per oltre 50 metri, ormeggiati nello scalo olbiese che ha registrato una domenica da record. Dalle sei del mattino fino alle 22, al porto sono stati rilevati sedici movimenti: alle tre navi da crociere si sono aggiunti otto traghetti in arrivo e in partenza dislocati tra le banchine dell'Isola bianca e quelle di Cocciani, collegate con un servizio gratuito di bus navette per limitare al minimo i disagi degli oltre quindicimila passeggeri in transito.

«Quella di oggi è la prima vera giornata record per lo scalo dell'Isola Bianca dal lontano 2008: una performance storica resa più complessa dalla presenza di maxi traghetti di ultima generazione che ha richiesto un lavoro straordinario da parte di tutto il personale», ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana.

I fondali

«Nonostante alcuni problemi fisiologici – ha spiegato ancora Deiana – come il continuo spostamento di materiale fangoso nei fondali per il quale, per quanto di nostra competenza, abbiamo posto in essere soluzioni immediate, il porto di Olbia gode di buona salute». Per ovviare alla criticità rilevata dai sistemi di bordo della Costa Pacifica durante la navigazione nel canale di accesso al porto, che qualche giorno fa ha fatto invertire la rotta della nave da crociera, l'Adsp, nei momenti di minor traffico, sta effettuando degli interventi nei fondali per livellarli secondo le richieste avanzate dalle compagnie crocieristiche.

