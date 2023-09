Crociere, Diadema fa il bis 

Oristano dà l’addio all’estate 2023 e saluta l’autunno con l’arrivo della seconda nave da crociera. Martedì 26 settembre attraccherà nel porto industriale la nave “Diadema” che, come ricorda il presidente dell’Autorità del sistema portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana «è una delle navi più grandi al momento presenti nel Mediterraneo». Una corazzata vacanziera di 306 metri su cinque piani con 1.270 membri d’equipaggio e tremilacinquecento turisti (come un paese, tra i primi dieci per popolazione della provincia).

L’organizzazione

Nel porto industriale si ripeterà dunque l’operazione effettuata a maggio con annesso cerimoniale folk e promozionale per offrire ai turisti che arrivano da mezzo mondo le bellezze del Sinis, in particolare i Giganti di Cabras. Oristano e Santa Giusta con i responsabili di “Costa crociera” hanno già messo in moto l’organizzazione per offrire ai croceristi pacchetti differenziati in grado di mostrare i diversi tesori di questa terra: mare, storia, artigianato, enogastronomia. «Per raggiungere l’obiettivo così come avvenne a maggio con l’arrivo della stessa nave e un numero di passeggeri all’incirca uguale, abbiamo incontrato diverse volte i responsabili del gruppo “Costa Crociere”, gli enti e le amministrazioni interessate – spiega l’assessore al turismo Luca Faedda – Non ci saranno grandi novità rispetto a qualche mese fa, andò molto bene allora e così sarà anche tra 15 giorni. E anche questa nuova tappa contribuirà a rafforzare lo sviluppo croceristico per il porto di Oristano- Santa Giusta».

Il tour

Gli oltre tremila croceristi sbarcheranno intorno alle 14 del 26 e con i bus messi a disposizione dal gruppo Costa Crociere si divideranno tra la spiaggia di Torregrande, il centro storico cittadino, il Sinis quindi San Giovanni e Is Arutas. «Abbiamo anche lanciato la proposta di una visita alla basilica romanica di Santa Giusta, nello spazio vicino al sagrato l’amministrazione comunale potrebbe riproporre l’accoglienza tipica del territorio che a maggio riscosse un gran successo». Pietro Paolo Erbì, vice sindaco di Santa Giusta, conferma: «Siamo in attesa di conoscere l’esito della risposta alla nostra proposta, mi auguro che sia positiva non solo per la magnificenza della chiesa ma anche perché siamo l’altro centro ospitante oltre ad Oristano».

Rispetto alla volta scorsa i croceristi avranno l’opportunità di visitare la mostra “Mediterranea”, la vetrina per l’agroalimentare e l’artigianato organizzata dalla Camera di commercio Cagliari-Oristano che ha deciso di allungare la durata della manifestazione fino a tutto il giorno 26 proprio per presentare, oltre i gazebo allestiti da enti e privati per l’occasione, una ricca gamma delle produzioni del territorio. «Avremo altri incontri ma l’organizzazione è già avanti per accogliere nel migliore dei modi i nostri ospiti» conclude Luca Faedda.

