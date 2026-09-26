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27 settembre 2026 alle 00:33

Crociere di lusso, il mercato sorride 

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Un porto che compete sul mercato per la qualità dell’esperienza che il territorio è in grado di offrire. Una destinazione, l’Ogliastra, che alla crocieristica può proporre autenticità, paesaggio e identità culturale.

È quanto emerso ieri pomeriggio durante l'appuntamento con l’Italian Cruise Day in Tour, dal titolo "Arbatax: la Sardegna che sorprende. Sfide e opportunità del turismo dal mare". Evento organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Al centro del confronto, il ruolo del segmento crocieristico di lusso che, in Sardegna, rappresenta ormai una quota rilevante.

Su circa 300 approdi crocieristici previsti nei porti del Sistema per il 2026, 96 sono riferiti a questa fascia di mercato. Nello specifico di Arbatax, 4 scali dei 5 in calendario appartengono proprio alla categoria.Le crociere di questa fascia, con poche centinaia di ospiti, trovano, già oggi, nel porto ogliastrino banchine e fondali adeguati. La clientela a bordo ha un elevato potenziale di spesa incentivato da una permanenza della nave in banchina fino alle ore serali, che consente, così, una esperienza approfondita nel territorio, soprattutto nei mesi spalla. Elementi che, secondo il dato diffuso dalla Cruise line international Association (CLIA), spingono il 60 per cento dei crocieristi a ritornare, autonomamente, nei luoghi scoperti durante il tour. Il quadro generale del mercato è stato illustrato da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo. Il 2026 si chiuderà con 15,31 milioni di passeggeri movimentati nei porti italiani, in crescita del 3,9%, e quasi 6.000 toccate nave (+4,8%), mentre il Sistema portuale sardo punta a un record storico di circa 800 mila crocieristi.

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