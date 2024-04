Crociere, caccia ai tour operator 

Il tour operator sceglie il porto di Arbatax tra le sue rotte ma esclude l’Ogliastra dal tour dei crocieristi. Succede sempre così. La nave Clio è ormai diventata una presenza costante in banchina di levante, dove fa scalo una o due volte l’anno. Ma i turisti a bordo respirano aria d’Ogliastra soltanto per qualche minuto, giusto il tempo di transitare (in bus) da Tortolì a Villagrande in direzione Barbagia. A fine estate Tortolì ospiterà un tour offerto agli operatori turistici per far conoscere il prodotto turistico e convincerli a inserirlo nella loro programmazione. Nel gergo settoriale è definito “fam trip” e nelle intenzioni dell’amministrazione comunale sarà il crocevia per catturare l’attenzione delle compagnie di crociera.

Trattative in vista

Le navi extralusso da crociera al porto di Arbatax si muoverebbero come un elefante in cristalleria. Giusto per citare una casistica, la Costa Firenze (323 metri) e la Carnival Magic (306) neppure riuscirebbero a varcare l’ingresso. Questioni di stazza e di pescaggio, necessariamente al di sopra degli 8,5 metri. C’è un principio che non lascia spazio a interpretazioni: lo scalo di Arbatax non è stato concepito per l’ormeggio di navi da crociera superiori ai 200 metri. «A fine settembre, dopo la fiera di Malaga - annuncia il sindaco, Marcello Ladu - ospiteremo un fam trip a cui inviteremo alcune compagnie per far conoscere il territorio. Le stesse hanno una programmazione definita ma l’auspicio è che già dal prossimo anno si possano praticare itinerari in condivisione con gli altri Comuni. Purtroppo, in passato, non c’è mai stato nessun tipo di approccio e dunque il territorio è in ritardo».

In fuga

Per l’Ogliastra il transito dei crocieristi non porta mai benefici, salvo i servizi riconosciuti alle ditte di trasporti. «È uno scippo che non possiamo più permetterci. Stiamo creando tutte le condizioni per creare una ricettività nei paesi dell’interno. Il problema reale - sostiene Angelo Stochino, sindaco di Arzana - è che paghiamo un gap a livello mediatico. La Provincia sarebbe stato il giusto contenitore per promuovere l’immagine dell’Ogliastra nel mondo. Accogliamo di buon occhio la proposta del sindaco di Tortolì per fare rete. I crocieristi possono andare a Orgosolo ma anche restare in Ogliastra, che è la terra che permette loro di sbarcare».

