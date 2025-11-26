Crociere, bilancio in chiaroscuro: più navi ma meno passeggeri 

A vedere i tantissimi visitatori affollare nei mesi scorsi la nuova via Roma e le stradine di Marina, ma anche la spiaggia del Poetto, nessuno lo avrebbe mai detto. Eppure la stagione crocieristica 2025 registra per Cagliari – secondo i dati dell’Autorità portuale - una flessione superiore al 10%, principale causa del calo complessivo registrato nell’Isola (-4,5%, circa 25 mila passeggeri in meno). Diminuzione, spiegano dall’Authority, dovuta al cambio di itinerario di alcune grandi navi che hanno ridotto gli scali nel capoluogo.

Nel complesso, i porti sardi hanno registrato 282 approdi (12 in più rispetto al 2024) e circa 660mila passeggeri in transito. Olbia compensa gran parte del calo generale con un balzo del 96% e il record storico di 186mila passeggeri. Porto Torres cresce del 4%, mentre Arbatax raddoppia il traffico di piccole navi. Nessun approdo invece a Oristano e dieci scali in meno a Golfo Aranci. «Possiamo considerare il 2025 un anno di sostanziale allineamento del mercato rispetto al trend, comunque positivo, del triennio», ha detto Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «quello dei porti sardi è un sistema capace di compensare velocemente le fluttuazioni di mercato grazie ad un’offerta infrastrutturale ed escursionistica che non ha eguali».

RIPRODUZIONE RISERVATA