VaiOnline
Turismo.
27 novembre 2025 alle 00:18

Crociere, bilancio in chiaroscuro: più navi ma meno passeggeri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A vedere i tantissimi visitatori affollare nei mesi scorsi la nuova via Roma e le stradine di Marina, ma anche la spiaggia del Poetto, nessuno lo avrebbe mai detto. Eppure la stagione crocieristica 2025 registra per Cagliari – secondo i dati dell’Autorità portuale - una flessione superiore al 10%, principale causa del calo complessivo registrato nell’Isola (-4,5%, circa 25 mila passeggeri in meno). Diminuzione, spiegano dall’Authority, dovuta al cambio di itinerario di alcune grandi navi che hanno ridotto gli scali nel capoluogo.

Nel complesso, i porti sardi hanno registrato 282 approdi (12 in più rispetto al 2024) e circa 660mila passeggeri in transito. Olbia compensa gran parte del calo generale con un balzo del 96% e il record storico di 186mila passeggeri. Porto Torres cresce del 4%, mentre Arbatax raddoppia il traffico di piccole navi. Nessun approdo invece a Oristano e dieci scali in meno a Golfo Aranci. «Possiamo considerare il 2025 un anno di sostanziale allineamento del mercato rispetto al trend, comunque positivo, del triennio», ha detto Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «quello dei porti sardi è un sistema capace di compensare velocemente le fluttuazioni di mercato grazie ad un’offerta infrastrutturale ed escursionistica che non ha eguali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 