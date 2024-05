Crociere alle cale, i barconi sposano la causa Unicef 

I barconi che effettuano le minicrociere lungo la Costa di Baunei scendono in acqua contro il cambiamento climatico. Con un’iniziativa targata Unicef Le motonavi Bon Voyage, Borea, Corsaro I e Euro2000, da quest’anno unite nel nuovo marchio “Mare Ogliastra Lines”, hanno scelto di supportare, il progetto “Clima e ambiente”, volto a contrastare il cambiamento climatico e a prevenire i rischi per milioni di bambine e bambini derivanti dalla carenza dell’acqua. «Parteciperemo all’iniziativa devolvendo 50 centesimi per ciascun biglietto venduto durante tutta la stagione turistica 2024, dal 15 maggio al 30 ottobre – spiega Salvatore Cabras, presidente del sodalizio navale – e con una stima ottimistica, nell’arco della stagione si dovrebbero raggiungere i 20 mila biglietti». I barconi effettuano escursioni lungo la costa di Baunei da oltre quarant’anni, partendo dai porti di Arbatax e Santa Maria Navarrese, con destinazione gli arenili di Cala Gabbiani, Cala Mariolu, Cala Biriala, Cala Sisine e Cala Luna. «Ci fa piacere collaborare con “Mare Ogliastra Lines” – sottolinea Paolo Ligas del Comitato Unicef Cagliari - per condividere l’importanza di sensibilizzare sull’impatto del cambiamento climatico sui diritti dei bambini e degli adolescenti e di sostenere l’impegno delle nuove generazioni su questo importante tema». (gm.p.)

