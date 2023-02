Crociere, 400mila arrivi nel 2023 

La Sardegna - e Cagliari in particolare - diventa sempre più meta crocieristica grazie al suo patrimonio culturale, naturale e enogastronomico. Con il Covid alle spalle la stagione si allunga e i numeri vanno su. Nei sei scali crocieristici isolani (oltre al capoluogo, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano e Arbatax) l’Autorità di Sistema Portuale ha già in agenda l’arrivo di 191 navi e circa 400mila crocieristi. A fare la parte del leone sono Cagliari e Olbia, il 98 per cento del traffico è concentrato due sue scali.

Gli arrivi in città

Scendendo nel dettaglio Cagliari perde qualche numero ma gli interessi delle compagnie restano comunque importanti e i più alti dell’Isola. Gli approdi in calendario dall’Autorità Portuale in città per dieci mesi, dal 22 febbraio al 24 dicembre, sono 117 in tutto, sette in meno rispetto al 2022. Su Cagliari è confermata anche per quest’anno la presenza del gruppo Costa Crociere, con la Toscana e le due dell’Aida, Blu e Cosma, ultima nata della controllata tedesca per la prima volta in Sardegna. A queste grandi navi, vere e proprie città con migliaia di passeggeri a bordo, si affiancano piccole navi del segmento extra lusso come la Ponant e la Silversea capaci di ospitare oltre 250 passeggeri ciascuna con soste nella banchina cagliaritana per due giorni consecutivi. Quindi non la toccata e fuga, ma molto di più: ristoranti, locali, artigianato. Cagliari perde dunque qualche punto ma con il suo 40 per cento dell’intero traffico crocieristico isolano si conferma leader indiscusso di questo importante segmento turistico.

Gli altri scali

A ruota Olbia che fa un importante balzo in avanti, da 46 del 2022 passa a 66 scali nella stagione alle porte. Anche in Gallura arriva la conferma della SMC crociere come avverrà con le navi Costa a Cagliari: con “Orchestra” garantirà gli imbarchi dalla Sardegna per il tour nel Mediterraneo. Questa prima fase riserva tre scali a Golfo Aranci con le navi extra lusso della Seabourn Cruise Lise. Per Arbatax arriva la conferma per due navi. In ultima posizione Oristano con una sola prenotazione. L’anno scorso al porto industriale ad aprile attraccò solo la Sea Cloud, un veliero della Sea Cloud Cruises, proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero con 50 passeggeri di nazionalità americana. Subito dopo l’attracco i crocieristi si erano diretti al Parco del Nuraghe Losa di Abbasanta e al pozzo sacro di Santa Cristina. Tutto qui.