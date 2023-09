Crociata contro l’eolico: «Basta imposizioni» 

Quasi una crociata: «No all’eolico imposto da Roma con il silenzio di Cagliari». Le parole del sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro (in sintesi: «La strada è intrapresa, noi andiamo avanti anche se sentiremo le popolazioni») raccoglie solo proteste tra parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali. FdI è abbottonatissimo. Ma la senatrice Antonella Zedda, coordinatrice regionale del partito della premier, prova a mediare tra le varie posizioni: «La politica ha il dovere sacrosanto di confrontarsi con i territori, le scelte non possono essere dettate solo da dei no . La politica dei no ci ha portato, a oggi, a una grave crisi economica energetica. L'industria e lo sviluppo del territorio ha pagato in maniera pesante l'assenza di una strategia energetica. Il governo Meloni a differenza di chi l’ha preceduto sta lavorando la decreto delle aeree idonee che bloccherà la progettazione selvaggia degli ultimi tre anni. I territori utilizzati devono ricevere delle compensazioni». Sempre sul fronte della maggioranza, subbuglio in Forza Italia. Così il deputato Pietro Pittalis: «Ci opporremo in tutti i modi a questi progetti che sanno tanto di restaurazione di una politica colonialista», tuona. «Siamo per le rinnovabili sì, ma nel rispetto dell’ambiente. Siamo per riprendere in mano le pratiche per il metanodotto. Ma non la passerà liscia chi viene in Sardegna per fare profitti senza lasciare nulla nell’Isola: abbiamo già dato». Esprime una linea netta anche Michele Cossa, uomo forte dei Riformatori: «Il sottosegretario Barbaro dovrebbe dovrebbe dare un’occhiata alla cartina della Sardegna e a come verrebbe trasformato il paesaggio se venissero attuati tutti i trecento progetti di insediamento di pale eoliche che sono stati presentati. Per la Sardegna l’ambiente è tutto: è praticamente l’unica risorsa che abbiamo: è proprio per questo bisogna accelerare sulla decarbonizzazione. Ma qui non si sta parlando di energie rinnovabili», chiude Cossa, «ma di respingere gli interventi incompatibili con la specificità della nostra Isola». Durissimi gli interventi degli esponenti dell’opposizione.

Reazioni

Contrario alle decisioni calate dall’alto è il deputato del Pd Silvio Lai: «Non siamo in un contesto in cui non si possono trovare delle soluzioni d’intesa con le popolazioni locali», argomenta. «La strada non è quella delle imposizioni, che creano effetti dirompenti: nel Meilogu le popolazioni non dicono no all’eolico, ma a quell’impianto gigantesco che non rispetta le caratteristiche e la stessa identità di quel territorio». Roberto Li Gioi, consigliere regionale e coordinatore per la Gallura del M5S, è caustico: «Le energie alternative rappresentano sicuramente il futuro. Ma non è ammissibile nella maniera più assoluta che i sardi vengano ancora una volta privati del diritto di decidere sulle proprie sorti. Dove ci stanno dieci pale eoliche non possono starcene cento. E poi, qual è il reale vantaggio economico per noi sardi? Abbiamo l'energia gratis? Ci hanno già disboscato per realizzare le linee ferroviarie dello Stivale; ci hanno riempito di servitù militari gravemente inquinanti; ci hanno depredato con Ottana e tutte le altre cattedrali nel deserto che hanno creato solo disoccupazione. Adesso vogliono rubarci anche il vento. È ora di dire basta». Per Maria Laura Orrù (Possibile) «la verticalizzazione delle decisioni» porta solo svantaggi: «In un momento di transizione ecologica ed energetica, la Sardegna deve raccogliere le opportunità economiche e occupazionali senza minare il territorio. Così si delegittimano le comunità nelle scelte di pianificazione».

I Comuni

Ma sono gli enti locali a subire le conseguenze peggiori. Da Villanovaforru il sindaco indipendentista Maurizio Onnis non le manda a dire: «Parliamo di progetti del tutto svincolati dai territori», osserva. «Semmai si tratta di un accaparramento di terreno soldi, energia che combatteremo in tutti i modi. Per cercare di prendere tempo, anche se dovesse essere impugnata dallo Stato, stiamo chiedendo la moratoria. Un time out che dovrebbe servire anche per l’aggiornamento del piano energetico regionale, che in questo momento è slegato pure da quello nazionale. Se avessi davanti la premier Meloni le direi che lo Stato ha l’autorità ma non l’autorevolezza e uno Stato senza autorevolezza non avrà mai il rispetto dei cittadini. Andremo fino in fondo, cercando di vincere questa partita in Tribunale, se fosse necessario, visto che la politica non è in grado di dare risposte». Chiude il sindaco di Isili Luca Pilia, che storce il naso davanti al progetto che prevede un impianto eolico assieme ai Comuni di Nurallao, Genoni e Nuragus: «Non c’è alcun beneficio per le comunità e il mancato coinvolgimento degli enti locali. In generale i sindaci non sono contro le rinnovabili, ma occorre una pianificazione: ci sono delle aree idonee che i Comuni possono mettere a disposizione. Ma non si può prescindere dai benefici per le comunità che ospitano questo tipo di impianti: nelle zone interne lo spopolamento avanza e vengono tagliati i servizi fondamentali, non credo che la soluzione sia riempirci di pale». Ieri a Villanovafranca si è tenuta l’ennesima manifestazione contro l’eolico: la protesta è terminata ai piedi del nuraghe Su Mulinu con gli interventi dei sindaci.

