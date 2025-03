Crociata anti-woke con le aziende europee 

Washington. Nel mezzo della guerra dei dazi, culmine della politica dell’America First, Donald Trump porta la sua crociata anti-woke in Europa. L’amministrazione ha inviato una lettera ad alcune delle maggiori aziende del Vecchio Continente chiedendo di rispettare l’ordine esecutivo del presidente che vieta i programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione. Chi non lo farà - ha avvertito - rischia di perdere l’accesso ai bandi del governo federale. L’ira della Francia è immediata, con Parigi che ha denunciato «un’ingerenza inaccettabile».

La missiva - riportano il Financial Times e Les Echos - è stata inviata dall’ambasciata americana in Francia e da quelle in altri Paesi europei alle maggiori imprese europee, facendo notare che l’ordine esecutivo di Trump contro le politiche Dei (diversity, equity, inclusion) vale per tutte le imprese fuori dagli Stati Uniti che forniscono prodotti e servizi al governo americano. «Chi ha appalti con il Dipartimento di Stato deve certificare di non gestire programmi che promuovono la diversità, l’equità e l’inclusione in violazione delle leggi antidiscriminazione applicabili», si legge nel documento inviato dalle ambasciate americane.

RIPRODUZIONE RISERVATA