Crociata anti canapa, a rischio nell’Isola centinaia di imprese 

Ritorno al passato: la canapa indiana light rischia di essere di nuovo equiparata alle droghe leggere e a tremare sono anche centinaia di aziende agricole sarde che dopo anni di sacrifici sono riuscite a coltivare ed esportare tra le migliori produzioni in Europa.

I sostenitori del governo Meloni però non ci stanno, e proseguono la guerra contro la cannabis prodotta con percentuali bassissime di principi attivi stupefacenti, ormai diffusissima in tutto il mondo come antidolorifico, rilassante, ma anche come ineguagliabile materiale per la bioedilizia, il settore tessile o la produzione di combustibili. Insomma, risorsa preziosissima che secondo la prevalenza della comunità medico-scientifica internazionale nulla ha a che fare con il settore illecito delle droghe.

La guerra

La maggioranza nel parlamento italiano ha evidentemente idee diverse perché ha promosso un emendamento al Ddl sicurezza che inserisce le “composizioni per uso orale di cannabidiolo” tra le sostanze stupefacenti. Una norma che verrà votata i primi giorni di settembre e che in caso di approvazione trasformerà in illegali migliaia di aziende italiane, circa 250 delle quali attive in Sardegna, mandando in fumo investimenti, posti di lavoro e fatturati milionari.

Rabbia

«Stiamo assistendo alla genesi di una norma che creerà una confusione senza precedenti, proposta da politici che si vantano degli effetti che avrà sul comparto della cannabis light», dice Piero Manzanares, presidente dell’associazione Sardinia Cannabis, tra le realtà più autorevoli nel panorama italiano con circa 200 soci. «Accostare la cannabis leggera a quella ad alto tasso di Thc, vorrebbe dire bloccare automaticamente la produzione, il trasporto e la commercializzazione di tutte le altre parti della pianta che in teoria rimarrebbero legali. Risulta chiaro che si stanno mettendo le basi a un caos storico, contro il quale siamo pronti a ricorrere davanti alla giustizia italiana ed europea».

La beffa

Manzanares, confidando proprio nell’aiuto dei tribunali, sa che gli effetti disastrosi sul settore agricolo non saranno immediati. «Un ricorso bloccherebbe la stretta del Parlamento, ma resta comunque da combattere una strategia insensata del Governo che non solo ci riporterebbe indietro di decine di anni, ma si trasformerebbe in un clamoroso autogol per la nostra economia». Il rappresentante dei produttori sottolinea infatti il paradosso: «Se l’emendamento diventasse legge le nostre aziende verrebbero tagliate fuori da un mercato europeo che nel frattempo andrebbe avanti, libero di esportare e vendere in Italia gli stessi prodotti vietati alle imprese italiane».

La Sardegna accuserebbe il colpo ancor più pesantemente. Le produzioni locali, grazie anche a ingenti investimenti che hanno visto moltiplicare ovunque serre, impianti e strutture di trasformazione, sono ritenute qualitativamente tra le migliori al mondo. Un impegno peraltro quotidianamente ostacolato da controlli ferrei e sequestri preventivi che non hanno altro risultato che far marcire quintali di sostanze spesso poi risultate legali. «È ingiusto dover rimanere con il fiato sospeso nonostante nessuno abbia mai dimostrato che la canapa light dia dipendenza o abbia effetti stupefacenti», conclude Manzanares. «Ecco perché compatteremo una guerra assurda per difendere un settore che porta solo sviluppo e occupazione».

