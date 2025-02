Per un lungo periodo i croceristi, sbarcati dalle navi, hanno attraversato un tratto del Lungomare New York 11 settembre bloccando il traffico in uno punto cruciale. Ora con la nuova segnaletica che ripristina l’attraversamento tra via Riva di Ponente e la stazione Arst (nella foto di Giuseppe Ungari) il problema dovrebbe essere stato parzialmente risolto.

