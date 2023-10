Croceristi in città anche d’inverno 

A Cagliari torna Msc – le cui navi mancavano dai tempi della pandemia – e colmerà il vuoto turistico invernale. L’annuncio è dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, al termine di una stagione che, in generale, dal punto di vista turistico, ha premiato il capoluogo con il gradimento dei vacanzieri.

Dopo una lieve flessione negli arrivi a luglio e ad agosto, c’è stata una ripresa a settembre e ottobre. Ma con lo stop – imminente – di molte destinazioni aeree low cost, la città non aveva messo in conto invasioni di turisti fuori tempo massimo.

La decisione

La scelta di Msc, che considererà Cagliari nel contesto di un itinerario fisso nel Mediterraneo, permetterà alla città – come sottolinea Massimo Deiana, presidente dell’AdSP – di continuare ad essere home port , cioè scalo di “imbarco” di una crociera, anche a stagione estiva ormai in soffitta. Dopo le partenze del 2019, poi bloccate dal fermo imposto dal Covid, si riprenderà dal 18 dicembre. La Msc Orchestra sarà in città ogni settimana fino ad aprile: sembra sia prevista una partenza anche il giorno di Natale.

«Per quanto riguarda le crociere, il mercato ha già abbondantemente superato la fase di riallineamento annunciata a inizio anno», spiega Deiana. «In appena nove mesi, il solo porto di Cagliari ha superato l’ultimo record annuale del 2019 e continua a crescere con prenotazioni che – stando ai recenti aggiornamenti, l’ultimo è il ritorno della Msc da dicembre – andranno a riempire la stagione invernale e a generare importanti ricadute economiche in un periodo durante il quale il turismo segna una battuta d’arresto».

I numeri

Da febbraio e marzo (quando i vacanzieri erano stati 2.237 e 2.447, con il transito di una sola nave) a fine settembre, i croceristi in transito sono stati 258.701 e le navi che sono attraccate in città sono state in tutto 71. Solo a maggio sono arrivate 19 navi (49.658 passeggeri), a giugno (39.453) e a luglio (51.663) sono state 10. Il record è di agosto, con 12 crociere e 58.521 passeggeri. Positivo anche il risultato di settembre: 40.058 vacanzieri sbarcati da 10 navi. Incoraggianti anche i numeri del traffico passeggeri dei traghetti. Quest’anno gli arrivi sono stati 110.755, circa 30 mila in più dell’anno scorso (83.051): solo nel 2019 si era fatto meglio, con 133.477 sbarchi. Il mese con più arrivi è stato agosto: 26.889, contro i 18.246 del 2022 e i 22.695 del 2021, ma lontanissimi dai 40.761 del 2019. Bene anche luglio (20.107 contro i 16.563 del 2022), giugno (12.542 contro i 16.563 dell’anno scorso) e settembre (11.338 contro i 9.458 del 2022). Nel raffronto con l’anno scorso, hanno il segno più anche i dati dal primo al 20 ottobre (5.049 arrivi contro 4.379). «Quanto ai traffici commerciali del porto, sebbene manchi poco per recuperare il calo generato dalla crisi pandemica, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati di questa stagione», prosegue Massimo Deiana. «C’è un’evidente riscoperta della destinazione Sud Sardegna e di Cagliari, non solo come porto di passaggio, ma come vera e propria meta turistica. Un aspetto, questo, su cui si può ancora lavorare tanto e per il quale l’AdSP ha già avviato progetti e lavori per il potenziamento di settori strategici come la nautica da diporto nel cuore della città e stanziato fondi per oltre 300 milioni per una portualità moderna e pronta ad intercettare nuovi traffici non solo dalla Penisola».

In controtendenza

Per Alberto Bertolotti, presidente della Confcommercio del Sud Sardegna e vicepresidente nazionale del sindacato italiano balneari, «se nell’Isola la stagione turistica è stata sotto tono rispetto all’anno scorso, Cagliari ha avuto un’ulteriore conferma di essere diventata una vera e propria destinazione. In autunno, grazie al meteo, abbiamo avuto un boom». Sulle prospettive future Bertolotti non ha dubbi: «Con la ripresa del turismo crocieristico, i numeri sono destinati a crescere ancora».

