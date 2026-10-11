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12 ottobre 2026 alle 01:46

Croceristi in arrivo, stand da 23 paesi in piazza Caduti 

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Ventitré Comuni, un’unica grande vetrina. In occasione dello sbarco della nave da crociera Renaissance della compagnia Cfc Croisières, oggi, in piazza Caduti, saranno allestiti 23 stand, uno per ciascun Comune dell’Ogliastra. Ogni amministrazione avrà la possibilità di raccontare e valorizzare le proprie peculiarità attraverso immagini, musica, degustazioni, tradizioni e testimonianze del territorio. Ogni amministrazione potrà raccontare e valorizzare le proprie peculiarità attraverso immagini, musica, degustazioni, tradizioni e testimonianze del territorio. «Un modo per far comprendere ai visitatori che l’Ogliastra non è soltanto una destinazione balneare, ma un territorio ricco di identità, cultura, natura, enogastronomia e tradizioni diverse e complementari», ha detto Sabrina Caredda, titolare dell’Infopoint di via Lungomare e promotrice dell’iniziativa. Non mancheranno pacchetti ed esperienze turistiche studiate per l’occasione: dalla passeggiata in fattoria alla scoperta degli animali e dei prodotti locali, alla pesca-turismo, fino alle esperienze ispirate alla longevità e alla filosofia della Blue zone, con dimostrazioni culinarie dal vivo dedicate alla preparazione di diversi tipi di pasta fresca. Un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nell’accoglienza lo reciteranno gli studenti Ianas. (ro. se.)

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