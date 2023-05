«Croceristi, grande accoglienza grazie a studenti e gruppo folk»  

Una grande giornata, da ricordare per l’arrivo al porto industriale della nave “Costa Diadema”. Torregrande e la città nelle due ore pomeridiane hanno visto un numero di turisti pari a quello di un intero mese.

In tanti hanno contribuito a caratterizzare l’evento con un’accoglienza che il comandante della nave, Antonio Tomaso Tateo, ha definito «meravigliosa». Tra i protagonisti Santa Giusta con l’Amministrazione comunale in campo e la scuola con in testa gli insegnanti della scuola elementare. Il gruppo minifolk Mindizzu ha accolto i croceristi con i balli sardi accompagnati dall'organetto mentre le donne di Santa Giusta hanno preparato i dolci tradizionali che poi hanno offerto indossando l'abito tradizionale. Un successo, «grazie all’impegno di ogni genere degli amministratori, della scuola con gli insegnanti, gli scolari e dei cittadini», sottolinea il vicesindaco Pierpaolo Erbì che ha consegnato al comandante Tateo un ricordo del paese che vanta la Basilica romana di grande pregio non inserita nella visita di martedì pomeriggio ma che i croceristi visiteranno certamente a settembre quando la “Diadema” riapproderà nella banchina industriale.

«Non potevamo non esserci, posto che il porto industriale ricade interamente nel nostro territorio come anche il 90%o della zona industriale», puntualizza Erbì. Grande successo ha riscosso anche lo spazio espositivo di Coldiretti. ( a. m. )

