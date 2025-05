Croceristi conquistati da Porto Flavia 

Porto Flavia, arrivano i primi croceristi: nella mattinata di ieri si è svolta la prima visita di trentaquattro turisti. Il gruppo, composto da brasiliani e francesi, è imbarcato nella nave Costa Smeralda, in navigazione nel Mediterraneo. Come da programma, l’autobus dei partecipanti, partito alle 8 dal porto di Cagliari, è arrivato a Porto Flavia alle 9.30. Una breve sosta nel punto ristoro del sito, dove hanno consumato la colazione a base di caffè, pardulas e altri dolci locali, poi, indossato il caschetto e apprese alcune nozioni sulla storia mineraria del territorio, si sono addentrati nella galleria dal panorama mozzafiato. Divisi in due gruppi, per nazionalità, i visitatori hanno percorso i quattrocento metri di cunicolo fino alla spettacolare terrazza sul mare, che si affaccia davanti al faraglione calcareo del Pan di Zucchero, il più alto del Mediterraneo. Lo scenario, complice la splendida giornata di sole, ha lasciato tutti estasiati. «Rientreranno soddisfatti – afferma Andrea Spada, guida turistica per Costa crociere – È il primo gruppo che portiamo in questo sito, i croceristi che hanno aderito a questa escursione sono interessati alla natura e alla storia di questa parte di Sardegna». Un ottimo risultato per il territorio: «A circa un anno dal primo sopralluogo, seguito poi dagli accordi confermati la scorsa settimana, oggi accogliamo il primo gruppo di visitatori della Costa Crociere - spiega Danilo Rosas, una delle guide dell’Ufficio turistico del Comune di Iglesias - Siamo sicuri che rimarranno piacevolmente stupiti». Buona la prima, si potrebbe dire, tutto sembra essere andato per il verso giusto.

RIPRODUZIONE RISERVATA