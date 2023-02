Croce Verde, servono braccia 

La pattuglia dei giovani in Croce Verde c’è, ma non basta per soddisfare i bisogni di una popolazione molto avanti con l’età. «Se prima - racconta Arras - ci veniva richiesto un trasporto ogni quattro giorni, ora la domanda è crescente. La tendenza negli ospedali è ricoverare i pazienti con sempre meno frequenza, di conseguenza i trasporti richiesti sono all’ordine del giorno, ma le forze a nostra disposizione sono inferiori al bisogno». Fino a quindicina d’anni fa tanti ragazzi sentivano il dovere civico di mettersi a disposizione della cittadinanza per un servizio essenziale. Frequentavano il corso, indossavano la divisa e salivano sull’ambulanza emulando gli adulti. «La tendenza - ammette Arras - è cambiata, i giovani che vogliono dedicarsi al volontariato sono sempre meno, così come quelli che partecipano al servizio civile. Ma è un trend generalizzato, difficile da arginare». In Croce Verde non tutti i soci, causa impegni personali, possono rendersi disponibili nei turni settimanali. «Abbiamo volontari che ci garantiscono un turno ogni due settimane. Va bene comunque, ma a maggior ragione ci sarebbe bisogno di più forze».

Per provare a coinvolgere i giovani nel volontariato, la Croce Verde è entrata nelle scuole promuovendo corsi di primo soccorso. Eppure, sebbene in tanti abbiano conseguito l’attestato di Blsd, nessuno si è presentato in sede per rimpolpare gli organici dell’associazione fondata nel 1985. L’età media di chi resiste in prima linea nella sfera della generosità è piuttosto alta. La Croce Verde vanta 70 associati, ma di fatto chi opera costantemente sono una ventina. «Ci sono sempre meno giovani a sostenere una popolazione che, al contrario, è sempre più vecchia».

A confermare lo scenario è Antonio Arras, decano del volontariato cittadino e presidente della Croce Verde. L’ex bancario, originario di Lanusei ma da tempo trapiantato a Tortolì, è all’ottavo mandato (7 di seguito sino a fine 2021) alla guida della realtà con sede in via Temo.

Carenza di giovani

Emergenza capillare

Da nord a sud dell’Ogliastra la musica non cambia. «Sono più i militi con un’età avanzata. Più della metà hanno oltre 30 anni, i giovanissimi li abbiamo ma in numero inferiore. Nel volontariato le risorse umane non sono mai sufficienti», puntualizza Michele Delussu, presidente della Croce Verde di Tertenia. In relazione alle esigenze logistiche degli ospedali, capita sovente che per andare a prelevare un paziente in dimissione si debbano fare acrobazie. «Spesso - sottolinea Delussu - dall’ospedale ci avvisano alle prime ore del mattino per effettuare il trasporto dopo poche ore e comporre l’equipaggio con persone di una certa età non è mai semplice. Noi siamo una cinquantina con servizio 118, altri 10 si occupano di dimissioni e accompagnamento e delle pulizie dello stabile».

