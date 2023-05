Croce Rossa, un aiuto per 7mila persone 

L’associazione internazionale quest’anno celebra i 159 anni dalla sua fondazione e i 195 dalla nascita, l’8 maggio, di Henry Durant, fondatore della Croce Rossa. L’evento di ieri, svoltosi nel piazzale della sede cagliaritana in viale Merello alla presenza di autorità civili e militari e accompagnato dall’esibizione della banda musicale della Brigata Sassari, è stato anche l’occasione per inaugurare il nuovo Fiat Doblò per il trasporto delle persone con difficoltà motoria, e per visitare l’ex ospedale sotto la grotta allestito per curare i feriti durante la Seconda guerra mondiale.

Sono 7.000 le persone attualmente assistite dai 700 volontari della Croce Rosa di Cagliari in ogni ambito: sanitario, psicologico e alimentare. La stragrande maggioranza di chi si rivolge alla sede di viale Merello o viene in qualche modo intercettato e aiutato, è composta da chi vive nel capoluogo. «Un numero triplicato rispetto a prima della pandemia. E ogni giorno questa cifra aumenta senza distinzione di nazionalità: metà sono italiani, l’altra metà stranieri», spiega Fernanda Loche, presidente della sezione cagliaritana dell’organizzazione, che ha presenziato ieri mattina alla cerimonia per la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Una storia lunga 159 anni

«Le attività principali che svolgiamo», prosegue Loche, «riguardano la prevenzione sanitaria con screening gratuiti, il trasporto dei malati, l’aiuto alle persone che vivono per strada (sono 40 i senzatetto di cui la nostra unità di strada si prende cura ogni sera fino a mezzanotte) e alle famiglie che hanno bisogno di generi di prima necessità e assistenza psicologica».

Bisogno di ascolto

La presidente si sofferma proprio su quest’ultimo aspetto, quello forse di cui si parla di meno quando si parla di Croce Rosa: «Tante persone non hanno solo bisogno di beni materiali ma alle volte vogliono solo essere ascoltate, aiutate e indirizzate in centri di cui non sono a conoscenza. Ogni mercoledì sera è attivo lo sportello d’ascolto nella nostra sede».

Per quanto concerne la distribuzione di viveri, i volontari se ne occupano il lunedì e il giovedì. Tramite un ambulatorio mobile, vengono effettuati controlli gratuiti per i senzatetto e la sede cagliaritana ha quattro unità territoriali a Serrenti, Santadi, Soleminis e Cortoghiana, dove i servizi sanitari sono carenti. «Fare prevenzione è importantissimo in un momento in cui la sanità è presa d’assalto sotto tutti gli aspetti», osserva Loche, che menziona anche l’impegno del corpo militare delle crocerossine nell’assistenza ausiliaria alle forze armate. «Il messaggio della Croce Rossa è sempre attuale», dice il sindaco Paolo Truzzu, «in molte famiglie ci sono guerre quotidiane fatte di sofferenza sanitaria, sociale o economica. Collaboriamo con la Croce Rossa in tante attività che danno risposte concrete ai bisogni della gente». Alla cerimonia era presente anche Sergio Piredda, presidente del comitato regionale, che ha ricordato anche l’impegno internazionale della Croce Rossa nell’assistenza sui fronti più caldi del pianeta: dal Sudan all’Ucraina, passando per l’aiuto ai terremotati in Turchia e Siria.

