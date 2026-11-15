Si è concluso ieri il weekend che ha visto impegnata la Croce rossa italiana nell'esercitazione regionale “Sarexe 2026”, un'importante attività di formazione, addestramento e simulazione operativa per 170 persone che ha coinvolto i territori di Ghilarza, Tadasuni e Sorradile.

Per tre giorni i volontari provenienti da tutta l’isola hanno lavorato con militari, infermiere e operatori specializzati per rafforzare le capacità di intervento nelle emergenze e consolidare la collaborazione tra le componenti del sistema di protezione civile. Le attività, coordinate dalla base nell'ex asilo del Cottolengo e nel campo operativo di piazza San Palmerio, si sono concentrate nell'area dell’Omodeo tra simulazione di soccorso in acqua, esercitazioni di ricerca a terra di persone e oggetti dispersi, prove con idrovore per gestire eventi alluvionali.

«Sarexe ha rappresentato un momento fondamentale di crescita per tutti - sottolinea il presidente del Comitato regionale, Sergio Piredda - Attraverso scenari realistici, fra i quali un’ipotesi di persona colpita dall’Ebola, abbiamo potuto verificare procedure, migliorare il coordinamento e consolidare competenze». Soddisfazione anche dei responsabili dell'organizzazione. «L'esercitazione – sottolinea il direttore Marco Landi - ha dimostrato ancora una volta il valore dei nostri volontari». ( s. c. )

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