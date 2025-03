Croce rossa,la nuova sede con Exe 2025 

L’inaugurazione della nuova sala di protezione civile nel palazzo municipale, sarà uno dei momenti più importanti di “Exe Bosa 2025”, l’esercitazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato locale della Croce rossa. L’evento in programma nel fine settimana ha l’obiettivo di formare gli operatori, parteciperanno i reparti delle forze dell’ordine. Sono previste simulazioni importanti per mettere in pratica le procedure relative ai vari casi di emergenza. Venerdì alle 11, all’inaugurazione dei locali della protezione civile prenderanno parte oltre al sindaco, Alfonso Marras, il vicesindaco Federico Ledda e il direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella. Nel pomeriggio il presidente nazionale della Croce rossa Rosario Maria Valastro, il vicepresidente nazionale Edoardo Italia, e il presidente regionale Sergio Piredda, presenzieranno alle attività della prima giornata di esercitazioni. ( s. c. )

