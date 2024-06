Croce Rossa, il comitato Nuoro ha eletto un nuovo direttivo 

La vocazione al volontariato vive una fase di stallo, ma c’è chi regge e rilancia l’attività. Durante l’assemblea che si è tenuta sabato ad Arzana si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Comitato di Nuoro della Croce Rossa italiana. L’organismo è fresco di elezione. La scelta dell’insediamento in una delle sedi decentrate (Unità territoriale di Arzana) non è stata casuale, anzi è stata ispirata da due motivi. Il primo quello di essere presenti nel territorio e far sentire la presenza e la vicinanza degli organi statutari ai volontari che sono la vera macchina e il vero fulcro del volontariato, l’altro quello di iniziare l’attività consiliare dalla sede più lontana che ha appoggiato la decisione di Patrizia Fara, originaria proprio di Arzana, di scendere in campo in qualità di candidato consigliere che ha supportato tutti gli aspiranti componenti che hanno poi vinto le elezioni. Durante l’incontro hanno giurato fedeltà ai sette principi cardine della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa Giovanna Delrio (presidente, appartenente all’Unità territoriale di Macomer), Fedele Sanna (Nuoro), Salvatore Spano (Macomer) e la stessa Fara dell’Unità territoriale di Arzana, gruppo che ha guidato per quattro anni, dal 2012 al 2016. «Mi ritengo orgogliosa del mio gruppo – è stato il commento di Fara – e con onore, insieme al resto del Consiglio cogliamo l’eredità lasciata dal presidente uscente, Antonella Citzia, che per tre mandati ha gestito la difficile realtà territoriale». (ro. se.)

