Croce in vetta al campanile dopo lunga attesa  

La parrocchia di Beata Maria Gabriella a distanza di 38 anni dalla sua nascita ha ora la croce sul campanile della chiesa.

Ieri mattina la croce, benedetta nei giorni scorsi, è stata posizionata sul punto più alto della chiesa con uno spettacolare intervento tramite l’impiego di due gru. Contento il parroco don Roberto Dessolis che si è impegnato nel tempo anche con le altre migliorie strutturali, come la rifinitura e imbiancatura dell’interno, passando dal grigio cemento al candido bianco, e alla cura degli spazi esterni, rendendo la chiesa uno spazio gioioso e piacevole per tutti i fedeli e non solo.

Afferma don Dessolis: «Ringraziamo il comitato Beata Maria Gabriella 2023, guidato da Luca Ara, tutti i parrocchiani che hanno contribuito con le offerte per la festa, l’artigiano Simone Carboni che l’ha prodotta e la ditta Pittorra per aver offerto tempo, professionalità e mezzi».

La croce esattamente un mese fa aveva preso dimora all’interno della chiesa, in attesa di essere sistemata in cima, suscitando lo stupore di tutti i parrocchiani che hanno aspettato il posizionamento sin dal lontano 1986. Ieri il sogno è divenuto realtà.

