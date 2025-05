Croce di Bronzo al merito dell’esercito: premiati due militari della Brigata Sassari 

In occasione del 164° anniversario della costituzione dell’Esercito, celebrato a Bari con una solenne cerimonia, il sottosegretario di stato per la Difesa Isabella Rauti ha conferito la Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito a due militari della Brigata Sassari che si sono distinti per il loro valore durante la recente missione in Libano.

Si tratta del maresciallo ordinario Massimo Pireddu, 50 anni di Macomer, effettivo al 5° reggimento genio guastatori (a Nuoro), e del graduato scelto Enrico Cugusi, 35 anni di Ghilarza, in servizio al 151° reggimento fanteria (a Cagliari). Un riconoscimento prestigioso che premia l’alto senso del dovere, il coraggio e la professionalità dimostrati dai due militari nel contesto operativo libanese, dove l’Italia è impegnata da anni nel quadro delle missioni internazionali di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite. Le motivazioni ufficiali, lette durante la cerimonia, hanno sottolineato l’abnegazione e la capacità dei due sassarini di operare in situazioni ad alto rischio, contribuendo in modo determinante al successo delle operazioni e alla sicurezza del contingente italiano.

