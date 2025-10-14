Croce della chiesa in bilico rimossa dai vigili del fuoco 

Questa mattina alle 9 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla sala operativa della sede centrale di Oristano, sono intervenuti a Busachi per la rimozione di una croce in ferro ornamentale (divenuta pericolante) sita sulla sommità della facciata dell’antica chiesa di San Bernardino. I vigili, attraverso una manovra con scala all’italiana e tecniche derivanti dal soccorso Speleo alpino fluviale, hanno rimosso il manufatto evitando danni alla struttura del monumento; la croce é stata poi affidata alla custodia del parroco.

