Croce anti-eolico, nuova protesta 

La croce anti-speculazione percorre ancora svariate miglia e porta, in giro per l’Isola, il verbo della Pratobello 24. Oggi la tappa è a Villacidro, domani a Uta. Una domenica e un lunedì di appelli alla Regione: «La legge di iniziativa popolare non può restare ferma, 211mila sardi aspettano l’approvazione, unico modo per blindare la nostra terra dall’assalto delle rinnovabili».

Dalle 15

L’appuntamento nel Medio Campidano è il terzo per “Sardegna in croce”, il nome scelto dai Comitati della Pratobello 24 per sintetizzare simbolicamente il destino a cui l’Isola sembra condannata, a contare i progetti presentati. Tra pale e pannelli. Il 23 ottobre l’esordio della mobilitazione a Santa Giusta, poi la manifestazione di Marrubiu sette giorni dopo. «Oggi ci vediamo alle 15 a Santu Miali», dice Davide Fadda, uno dei rappresentanti del Presidio Porto di Oristano.

Sotto accusa

La Rete Pratobello 24 non sposta lo sguardo dalle decisioni prese dalla politica. «Se siamo arrivati a questa situazione, la responsabilità è di tutti. Del centrosinistra e del centrodestra». Fadda riavvolge il nastro sino al 2021, quando l’allora premier Draghi approvava il decreto che ha dato il via all’assalto delle rinnovabili e «in Sardegna la Giunta Solinas non faceva nulla per fermare quello scempio e avocare a sé il potere decisionale». Non solo: pezzi di opposizione in Consiglio regionale «sollecitano interventi di revamping, a riprova che non hanno a cuore gli interessi della Sardegna». Dal Campo largo, per i promotori della Pratobello 24 non sono arrivate migliori sorprese: «Noi continuiamo a sostenere che il ddl 45 non metta al riparo la Sardegna dai rischi della speculazione, visto che si fonda su quel fardello da 6,2 gigawatt che è la quota imposta all’Isola dal decreto Pichetto Fratin». Fadda dice: «Ci appelliamo alla coscienza dei singoli politici, in quanto sardi, portate in Aula la legge e approvatela, quanto prima, non bisogna perdere altro tempo».

Secondo appuntamento

La via crucis a Macchiareddu non è diversa negli obiettivi. «Ma il contesto – spiega Davide Meloni, uno dei portavoce del comitato “Difesa e territorio di Uta” – è persino più drammatico. Nel nostro Comune, in nome delle rinnovabili sono stati già bruciati duemila ettari. È un’enormità, che si aggiunge alle aree occupate da anni dalle pale eoliche. Una produzione di 800 megawatt che si trova alle spalle dell’oasi del Cervo e della luna».

Meloni segnala che a Macchiareddu, dove si estende il polo industriale e dove domani, sempre alle 15, verrà portata in spalla la croce anti-speculazione, «devono arrivare i container con le batterie al litio». Anche per questo «la Pratobello 24 – conclude Meloni – è l’unico modo per bloccare questo disastro, sia a Uta che a Capoterra e Assemini. Il nostro territorio è stato dichiarato non idoneo. Ma lascia spazio alle comunità energetiche industriali che, in base al decreto Lollobrigida, possono estendersi in campagna, visto che i terreni non agricoli sono terminati». ( al. car. )

