Criticò la guerra: generale condannato 

Mosca. Ivan Popov è stato condannato a cinque anni di reclusione e privato del grado di generale maggiore. L’ex comandante della 58ª armata dell’esercito russo è stato giudicato colpevole di frode aggravata dal tribunale militare di Tambov. L’accusa che gli viene rivolta è di essersi impossessato illegalmente di 1.700 tonnellate di metallo che dovevano servire per costruire delle fortificazioni, e di avere in questo modo provocato danni allo Stato per 115 milioni di rubli, circa 1,21 milioni di euro. Popov però si dice innocente e i suoi sostenitori - tra cui alcuni blogger militari filorussi - sospettano che dietro le imputazioni vi siano in realtà le durissime critiche che il generale pare abbia rivolto ai suoi superiori durante la guerra in Ucraina.

Il generale é infatti noto per un audio che gli viene attribuito e che iniziò a girare sui media nell’estate di due anni fa, proprio dopo l’ammutinamento dei mercenari del gruppo Wagner. Si tratta di una registrazione vocale che suscitò un enorme scalpore: si sente quello che i giornali identificano come Popov raccontare di essere stato rimosso dal comando della 58ª armata per aver denunciato ai suoi superiori la drammatica situazione sul fronte in Ucraina, con «morti e feriti in massa» tra le truppe russe, e un sostegno dell’artiglieria secondo lui inadeguato.

