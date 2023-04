Criticò la guerra: condannato a 25 anni 

Mosca. Venticinque anni di reclusione. Un quarto di secolo dietro le sbarre di un carcere «a regime severo». La Russia di Putin ha riservato a Vladimir Kara-Murza la più pesante delle condanne finora inflitte a un dissidente per essersi schierato contro l’invasione dell’Ucraina e aver denunciato i bombardamenti sui civili. Forse addirittura la più dura a un avversario di Putin da quando è salito al potere nel 1999.

Le accuse

«Alto tradimento, diffusione di notizie false sull’esercito, collaborazione con un’organizzazione indesiderata»: sono queste le imputazioni di evidente matrice politica che le autorità russe hanno caricato sulle spalle di Kara-Murza in un processo a porte chiuse subito criticato dall’Onu e da moltissimi Paesi occidentali. Un processo che per molti osservatori rappresenta l’ennesima prova della sempre più chiara deriva autoritaria del Cremlino e di una repressione politica che ha fatto finire in carcere o ha costretto all'esilio quasi tutti gli oppositori russi. Nonostante la durissima condanna - 25 anni era esattamente la pena massima chiesta dalla pubblica accusa - Kara-Murza non ha perso la sua tenacia. «La Russia sarà libera!», ha gridato in aula, ripetendo uno degli slogan più urlati durante le proteste anti-Putin: quelle guidate da un altro dissidente ingiustamente dietro le sbarre, Alexei Navalny.

Il profilo

Kara-Murza non ha mai fatto un passo indietro davanti ai giudici. La settimana scorsa ha paragonato il processo contro di lui a quelli del regime stalinista e ha detto di non pentirsi delle sue parole di denuncia contro la guerra ma di esserne anzi «orgoglioso». Ieri, stando a quanto racconta la sua legale, Maria Eismon, ha dichiarato che la sentenza gli ha fatto comprendere di «aver fatto tutto bene» in questi anni di attività politica. Il verdetto dei giudici è stato criticato da mezzo mondo. L’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto il rilascio immediato di Kara-Murza. Dure critiche sono arrivate anche da Parigi, da Berlino, dall’Ue, e da Londra (ha il passaporto britannico) e Washington. Kara-Murza, 41 anni, è uno dei volti più noti dell’opposizione russa e si sospetta sia stato avvelenato nel 2015 e nel 2017: due episodi che secondo i suoi avvocati hanno ancora oggi conseguenze sulla sua salute.