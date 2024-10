Critiche sulla frenata in Consiglio 

Anche il Comitato per la difesa del territorio Parteolla-Gerrei si schiera contro il Consiglio regionale per il rinvio della discussione della proposta di legge “Pratobello 24”: «Decisione che provoca disgusto e indignazione – scrive il Comitato – c’è il rischio che la volontà di centinaia di migliaia di sardi venga consegnata all’oblio». Da qui l’invito ai sindaci del territorio a mobilitarsi in difesa dei principi democratici.

Il Comitato si dice pronto a sostenere a una nuova mobilitazione. Una lettera è stata inviata anche al sindaco di Dolianova e consigliere regionale di Forza Italia Ivan Piras che, con tutto il centrodestra, ha sostenuto la richiesta delle procedura d’urgenza per la Pratobello24. «Si tratta degli stessi partiti che governano l’Italia – conclude il Comitato – e che adottano provvedimenti in netto contrasto con le preoccupazioni della nostra isola. Non si può cavalcare la protesta a livello regionale e, a livello nazionale, contribuire alla devastazione della Sardegna». (c. z.)

