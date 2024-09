«Critiche ingiuste e infondate dopo il mio passaggio a FI» 

Non era difficile ipotizzare che la decisione di Alfonso Marras di lasciare il Psd’Az potesse creare polemiche anche in Comune, dove il consigliere regionale passato in Forza Italia è stato eletto appena tre mesi fa alla carica di sindaco. Dopo i commenti registrati due giorni fa da parte del segretario cittadino dei Quattro mori, Guglielmo Maccchiavello, e dei due candidati sindaci sconfitti, Alessandro Campus e Giuseppe Ibba.

«La mia decisione di confluire in Forza Italia – afferma il sindaco - è stata frutto di una riflessione attenta e ponderata, di valutazioni basate sugli ideali democratici liberali e moderati che hanno sempre contraddistinto la mia formazione politica e dei quali non ho mai fatto mistero. Mi stupisce oggi come Campus che nella passata legislatura, pur essendo stato ottavo come numero di preferenze nella lista eletta, è stato fregiato dell’incarico di vicesindaco e assessore in una coalizione di centrodestra, ora critichi il mio passaggio ad altro partito. Ricordo che lui stesso pur essendo sempre stato manifestamente e politicamente schierato e candidato con i partiti del centrodestra, alle ultime amministrative abbia scelto una coalizione di sinistra per la sua candidatura a sindaco».

«Quanto alle dichiarazioni di Ibba - conclude Marras - capisco e mi rammarico con lui per la grande delusione suscitata dalla sconfitta elettorale, ma credo che il paragone con una figura come Mario Melis e le valutazioni fatte da chi si affaccia ora per la prima volta alla politica, siano semplicemente imbarazzanti». ( s. c. )

